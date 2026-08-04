Gobierno de Sheinbaum defiende lineamientos de derechos de audiencias: Luisa María Alcalde

Niega Gobierno de Sheinbaum que lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias vayan a censurar el contenido informativo. La funcionaria respondió a las críticas surgidas tras la presentación del proyecto regulatorio. La consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para garantizar los derechos de las audiencias no representan un mecanismo de censura ni facultan al Gobierno para intervenir en los contenidos informativos difundidos por los medios de comunicación.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria respondió a las críticas surgidas tras la presentación del proyecto regulatorio y afirmó que existe una interpretación errónea sobre su alcance. Alcalde sostuvo que el documento no contempla sanciones por opiniones, posturas editoriales o contenidos periodísticos, por lo que rechazó las versiones que aseguran que el Estado tendrá la facultad de decidir qué información puede difundirse y cuál no. "Los lineamientos no establecen en ningún momento que el Estado vaya a determinar qué es verdad o mentira, ni contemplan sanciones relacionadas con el contenido informativo de los medios. Tampoco buscan limitar la libertad de expresión o castigar a quienes piensan diferente", explicó.

Acciones de la autoridad

La consejera Jurídica enfatizó que el objetivo de la propuesta es fortalecer las garantías previstas en el artículo 6° de la Constitución, el cual protege tanto la libertad de expresión como el derecho de la población a recibir información plural, oportuna y confiable. En ese sentido, señaló que las disposiciones buscan ofrecer mayores herramientas para proteger a las audiencias frente a prácticas que puedan inducir a error, sin afectar la independencia editorial de los medios de comunicación.