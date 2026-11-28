CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La institución financiera BanCoppel rechazó que personal de su sucursal en Tizayuca, Hidalgo, haya participado en la sustracción de 90.000 pesos denunciada por una cuentahabiente en redes sociales, y atribuyó la pérdida del dinero a un fraude externo cometido en la zona de cajeros automáticos mediante el intercambio de su plástico bancario.

El pronunciamiento oficial se produjo el viernes luego de que se viralizara una grabación realizada por la afectada dentro de la tienda departamental, donde relataba que acudió a disponer de 5.000 pesos en efectivo y que, tras presuntamente repetir la validación de su huella digital en ventanilla por un error de lectura, detectó un retiro por 90.000 pesos en su cuenta. En el mismo testimonio, la usuaria señaló que personal de la empresa le estaba brindando apoyo para revisar el caso.

A través de un comunicado, el banco lamentó el incidente ocurrido en el municipio hidalguense y confirmó que mantiene comunicación directa con la clienta para dar seguimiento a su reclamación. Sin embargo, precisó que las indagatorias internas descartaron irregularidades en la operación de ventanilla y determinaron que terceros ajenos a la institución engañaron a la usuaria.

¿Cómo ocurrió el fraude en BanCoppel Tizayuca?

De acuerdo con los hallazgos expuestos por la entidad financiera, la mujer fue víctima de la modalidad delictiva conocida como desplazamiento de tarjeta o tallado, un esquema en el que delincuentes abordan a los usuarios en los cajeros automáticos para obtener su Número de Identificación Personal (NIP) y sustituir su tarjeta original por otra similar con el propósito de vaciar sus fondos.

Esta práctica fraudulenta, sobre la cual la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha emitido alertas recurrentes, suele ejecutarse cuando personas aparentemente serviciales se acercan al cuentahabiente argumentando que el cajero automático presenta fallas técnicas o está sucio, momento que aprovechan para distraer la atención de la víctima, memorizar su clave confidencial y realizar el cambio de plástico sin que el titular lo note de inmediato.

Reacciones y medidas de BanCoppel

Pese a la versión institucional, persiste la controversia pública debido a que en el video difundido en plataformas digitales la denunciante señaló directamente el procedimiento efectuado frente al personal de caja dentro del establecimiento.

Para prevenir este tipo de delitos financieros, BanCoppel exhortó a sus usuarios a mantener siempre la tarjeta bancaria a la vista durante cualquier transacción, rechazar ayuda o sugerencias de desconocidos dentro y fuera de los cajeros automáticos y cubrir el teclado numérico con la mano al ingresar el NIP. Asimismo, reiteró que continúa reforzando sus protocolos de seguridad y atención a víctimas de fraude.