El Partido Acción Nacional (PAN) prepara nuevos pasos en su estrategia contra la distribución de diputaciones que considera favorable a Morena y sus aliados. Así lo manifestó Ricardo Anaya, coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, quien advirtió que recurrirán a todas las vías necesarias si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene el criterio de asignación que está en discusión.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el senador explicó que los legisladores de su partido aguardarán la determinación del Consejo General del INE, prevista para el lunes 30 de noviembre, antes de definir cómo continuarán con sus acciones.

Anaya adelantó que el martes 1 de diciembre darán a conocer las medidas que emprenderán, las cuales dependerán directamente del sentido de la resolución electoral.

El legislador también fue cuestionado sobre la posibilidad de que el PAN decida no participar en las elecciones de 2027 como parte de su inconformidad. Sin embargo, evitó confirmar ese escenario y sostuvo que la organización política avanzará conforme se conozcan las decisiones de las autoridades.

El coordinador parlamentario señaló que, si el INE modifica su postura y corrige lo que Acción Nacional considera una distribución irregular de espacios legislativos, el partido reconocerá públicamente esa determinación.

En cambio, advirtió que, si el organismo electoral conserva el criterio que, desde la perspectiva panista, concede a Morena más lugares en la Cámara de Diputados de los que obtuvo mediante el voto ciudadano, anunciarán nuevas medidas de respuesta.

Asimismo, Ricardo Anaya aseguró que los senadores del PAN respaldarán las decisiones que establezca la dirigencia nacional del partido y reiteró su rechazo a que el bloque oficialista obtenga una cantidad de diputaciones que, a juicio de su bancada, no corresponde con los resultados electorales.

Finalmente, el senador insistió en que el grupo parlamentario mantendrá su postura frente al tema y aseguró que llevará su inconformidad hasta las últimas consecuencias.

Por ahora, el futuro de la estrategia panista dependerá de la resolución que emita el INE, mientras permanece abierta la incógnita sobre las acciones que podría adoptar el partido de cara a los comicios de 2027.