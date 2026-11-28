CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó mantener la fórmula vigente para distribuir las 200 diputaciones de representación proporcional por partido político individual y no por coalición rumbo a las elecciones federales de 2027.

El anteproyecto, avalado por unanimidad en lo general durante la sesión celebrada el viernes, ratifica que los escaños plurinominales en la Cámara de Diputados seguirán asignándose con base en la votación obtenida por cada fuerza política en lo individual, aplicando los límites constitucionales de sobrerrepresentación de manera separada a cada instituto político.

De acuerdo con los lineamientos aprobados por los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Arturo Castillo, la autoridad electoral conservará el mecanismo de verificación de la afiliación efectiva de las candidaturas ganadoras de mayoría relativa. Mediante este procedimiento, el organismo revisa a qué partido pertenece realmente cada legislador electo bajo un convenio de coalición, con el propósito de evitar cambios posteriores de bancada o transferencias artificiales de curules que alteren la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión.

Reacciones de los partidos opositores

Durante el debate en lo particular, los consejeros Chávez y De la Cruz rechazaron con dos votos contra uno una propuesta presentada por Castillo para incorporar el criterio de fuerza electoral efectiva, un ajuste técnico con el que buscaba reducir las distorsiones entre el porcentaje de sufragios recibidos en las urnas y el total de escaños asignados.

La resolución generó inconformidad entre las representaciones de los partidos opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Somos México, quienes advirtieron que conservar la interpretación aplicada en los comicios de 2024 permitirá nuevamente la conformación de mayorías calificadas artificiales en el Poder Legislativo. Marco Baños, representante de Somos México, argumentó que la actual integración legislativa facilitó que Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaran 27 reformas constitucionales y 80 modificaciones legales en los primeros dos años del sexenio.

Respaldo del bloque oficialista

En respuesta, los representantes del bloque oficialista respaldaron el proyecto al señalar que el órgano electoral debe sujetarse estrictamente al texto vigente de la Constitución Política y de la legislación electoral sin introducir reglas extraordinarias. En el mismo sentido, el presidente de la comisión, Arturo Chávez, sostuvo que el INE carece de facultades para modificar el diseño constitucional y subrayó que cualquier reforma al sistema de representación proporcional corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

El dictamen aprobado en comisiones será turnado al Consejo General del INE para su discusión y votación definitiva en la sesión programada para el lunes 30 de noviembre, paso con el cual quedarán definidas las reglas de asignación parlamentaria para los comicios intermedios del 6 de junio de 2027.