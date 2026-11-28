NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una oferta formal de acuerdo de culpabilidad al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, una medida que podría evitar que el fundador del extinto Cártel de Guadalajara enfrente un juicio oral en una corte federal de Brooklyn.

La propuesta fue dada a conocer mediante una carta enviada el viernes al juez federal Frederic Block por el fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr. En el documento judicial, la fiscalía informó que el equipo legal de Caro Quintero ya recibió la oferta por escrito y la analizará con el acusado a la brevedad posible.

A pesar del avance en las conversaciones entre ambas partes, los fiscales aclararon que todavía no existe un pacto definitivo. Por ello, solicitaron al tribunal mantener el 8 de marzo de 2027 como fecha de inicio para la selección del jurado y el juicio, así como conservar vigentes todos los plazos procesales establecidos previamente, incluida una audiencia de seguimiento programada para el 14 de enero.

De acuerdo con la notificación judicial, si Caro Quintero decide aceptar las condiciones planteadas por el gobierno estadounidense, las partes notificarán de inmediato al despacho del juez Block para programar una audiencia de cambio de declaración. En dicha diligencia, el capo mexicano tendría que admitir su responsabilidad penal de manera personal ante la corte.

Aunque los términos específicos del acuerdo permanecen bajo reserva, especialistas legales señalan que una declaración de culpabilidad permitiría al acusado evitar un proceso largo y complejo, además de abrir la puerta a posibles beneficios penitenciarios, entre ellos acceso a mejores servicios médicos debido a su edad y estado de salud. La defensa del mexicano había impulsado previamente la búsqueda de una salida negociada ante la gravedad de las imputaciones.

Caro Quintero, de 74 años, permanece bajo custodia federal en Estados Unidos desde febrero de 2025, cuando fue entregado por las autoridades mexicanas junto con otros 28 presuntos líderes criminales en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad. En su primera comparecencia ante la corte neoyorquina, el narcotraficante se declaró no culpable.

En Estados Unidos enfrenta cargos federales por dirigir una empresa criminal continua, tráfico internacional de drogas y uso de armas de fuego. Además, las autoridades estadounidenses lo señalan como el autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique "Kiki" Camarena, perpetrado en febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, en represalia por el desmantelamiento de plantíos de marihuana.

El juez Block estableció el lunes 30 de noviembre como fecha límite para que la fiscalía y la defensa informen por escrito sobre el estado de las negociaciones y definan si el expediente avanzará hacia el juicio previsto para 2027.