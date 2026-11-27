La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió sobre medicamentos falsificados y productos de venta irregular en México, entre ellos versiones de Ozempic, Saxenda y Filatil, además de Duvalín Untable de 900 gramos.

La dependencia pidió no adquirir ni utilizar las presentaciones señaladas porque se desconocen sus materias primas y las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Las advertencias corresponden a productos y lotes específicos, por lo que no deben interpretarse como una prohibición general de las marcas.

Lotes irregulares de Ozempic y Saxenda

En el caso de Ozempic, la información difundida identifica los lotes PP5K617 y PP7K381, en presentaciones de 0.25 y 0.5 miligramos, como productos que no corresponden a unidades legítimas liberadas por Novo Nordisk.

También se detectaron productos identificados como Ozempic de 2 miligramos con el logotipo de Helix Labs, sin registro sanitario en México. Entre las irregularidades descritas están los textos en idiomas distintos al español y la falta de información sobre la forma farmacéutica.

Para Saxenda de 6 miligramos por mililitro, la advertencia incluye el lote MZF3L04, no reconocido como producto liberado por Novo Nordisk México.

Advertencias sobre otros productos

La autoridad además identificó semaglutida genérica en solución inyectable, comercializada en pluma precargada mediante redes sociales. El producto, con concentración de 1.34 miligramos por mililitro y lote 20250101AH-II, carece de registro sanitario autorizado en el país.

Cofepris recordó que la adquisición y el uso de estos medicamentos requieren valoración, receta y supervisión médica. Los precios considerablemente bajos, los empaques sin información en español o la ausencia de registro sanitario son señales que deben revisarse antes de comprar.

El aviso sobre Filatil, solución inyectable de filgrastim de 300 microgramos por mililitro, corresponde al lote 8515240918, con caducidad indicada al 18 de septiembre de 2026. Probiomed informó que no fabricó ese lote ni reconoce los certificados de análisis que acompañaban al producto.

Alerta sobre Duvalín Untable

En alimentos, la advertencia se concentra en Duvalín Untable sabor vainilla y avellana, de 900 gramos. Esa presentación dejó de producirse en septiembre de 2021 y tenía una vida útil de 12 meses.

La recomendación es no comprarla ni consumirla, independientemente del lote o la caducidad impresa. La alerta no se extiende automáticamente a otras presentaciones de Duvalín.

La población puede solicitar orientación al 079 y presentar una denuncia sanitaria si identifica su venta.