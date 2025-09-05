Anuncio de Claudia Sheinbaum: bancos ya no podrán deducir impuestos por Fobaproa

Sheinbaum pone fin a privilegio fiscal de bancos por Fobaproa: ya no podrán deducir impuestos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del Paquete Económico 2026 los bancos ya no podrán deducir de impuestos su aportación al Fobaproa, hoy conocido como IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario).

Durante su conferencia del 5 de septiembre, Sheinbaum explicó que, aunque la mayor parte de la deuda del Fobaproa la paga el pueblo, los bancos hacen una pequeña contribución que actualmente es deducible de impuestos. Esta deducción será eliminada a partir del próximo año.

"Hay una parte, pequeña, que aportan los bancos. Pues no lo van a creer, se deduce de impuestos... pues ya no la van a deducir a partir del próximo año", afirmó la mandataria.

El detalle de esta medida se presentará el martes 9 de septiembre por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, como parte de la Ley de Ingresos 2026. Sheinbaum indicó que ya ha hablado con algunos dueños de bancos sobre el tema y espera que estén de acuerdo con la medida, que busca recuperar hasta 10 mil millones de pesos para las finanzas públicas.