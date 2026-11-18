MONTERREY, México (AP) — La relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Nuevo León atraviesa un nuevo episodio de confrontación política luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASENL) presentara el informe de la Cuenta Pública 2025, en el que señala presuntas triangulaciones de recursos públicos hacia un despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador Samuel García, de acuerdo con reportes publicados por ABC Noticias y medios locales.

Según la columna de opinión Los Infiltrados de ABC Noticias, publicada este miércoles 18 de noviembre de 2026, el reporte encabezado por el auditor superior Alejandro Reynoso Gil generó un fuerte impacto político en la entidad al detallar presuntas transferencias por más de mil 600 millones de pesos hacia un bufete asociado con el padre del mandatario estatal. El espacio editorial señala que, si bien el auditor evitó mencionar nombres propios durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso el martes 17 de noviembre, las referencias apuntaron directamente al entorno familiar del gobernador.

Detalles confirmados

En el balance general de fiscalización correspondiente al ejercicio 2025, Reynoso Gil informó que el gobierno estatal y sus organismos paraestatales acumulan 59 mil 533 millones de pesos en observaciones sin solventar, dentro de un total global que supera los 61 mil millones de pesos. De acuerdo con los datos expuestos en el informe estatal y recogidos por diversos medios de comunicación, las operaciones rastreadas suman mil 696.6 millones de pesos distribuidos en 786 transferencias bancarias, cifra que asciende a más de 2 mil 115 millones al incluir rendimientos financieros.

Reacciones del gobernador

La columna de ABC Noticias interpreta que, ante la difusión de estos hallazgos, el gobernador instruyó de manera urgente al titular de la Tesorería estatal, Ulises Carlin, para adelantar la entrega del proyecto de Presupuesto 2027 ante el Poder Legislativo. El análisis periodístico sostiene que el plan original del Ejecutivo consistía en presentar el paquete fiscal hasta el viernes 20 de noviembre, fecha en que vence el plazo constitucional, con el propósito de mantener el debate público centrado en la negativa de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aprobar las finanzas estatales.

Por su parte, en pronunciamientos previos realizados durante noviembre ante señalamientos similares derivados de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobernador Samuel García ha rechazado las acusaciones de desvío de recursos. El mandatario estatal ha sostenido que las denuncias forman parte de golpeteos políticos impulsados por diputados de oposición de cara al proceso electoral de 2027, afirmando que los señalamientos ya fueron aclarados ante las instancias correspondientes y exhortando a los legisladores locales a enfocarse en la aprobación de leyes y del presupuesto.

Impacto en la coalición

En paralelo a la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso local, la columna Los Infiltrados aborda las tensiones internas en la coalición encabezada por Morena rumbo a la sucesión gubernamental de 2027 en Nuevo León. El texto refiere que tanto la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Anabel Alcocer, como la secretaria general nacional, Ariadna Montiel, descartaron la realización de una encuesta propuesta por el Partido del Trabajo (PT) y su dirigente nacional, Alberto Anaya, para medir a Jesús Elizondo frente a Clara Luz Flores, reiterando que el proceso interno para definir la candidatura de la coalición en la entidad ya concluyó.

Verificación de datos: Los elementos factuales mencionados en la columna de opinión de ABC Noticias coinciden con los registros oficiales de la comparecencia del auditor Alejandro Reynoso Gil ante el Congreso de Nuevo León el 17 de noviembre de 2026. Se confirma la cifra de 59 mil 533 millones de pesos sin solventar atribuida al gobierno estatal y sus paraestatales dentro de la Cuenta Pública 2025, así como el desglose de mil 696.6 millones de pesos en presuntas triangulaciones rastreadas hacia un despacho jurídico y fiscal. Asimismo, se corrobora el rechazo oficial de las dirigencias estatal y nacional de Morena respecto a la propuesta del Partido del Trabajo de realizar una nueva encuesta interna en la entidad. Cabe precisar que los señalamientos de la auditoría constituyen observaciones administrativas y denuncias en proceso de investigación, sin que exista hasta el momento una resolución judicial definitiva.