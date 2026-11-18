La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un breve encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Shenzhen, China, donde ambos mandatarios coincidieron en la cumbre de la APEC. Durante la reunión, que se prolongó alrededor de 20 minutos, abordaron el estado de las negociaciones comerciales entre ambos países y los avances relacionados con el tratado de libre comercio de América del Norte.

A través de una conexión virtual con su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el propósito del acercamiento fue compartir con Trump los resultados de las conversaciones que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con funcionarios estadounidenses.

La mandataria aseguró que las negociaciones han progresado de manera considerable, luego de que México y Estados Unidos llevaran a cabo 56 encuentros técnicos para avanzar en los temas pendientes de su agenda comercial.

Uno de los principales objetivos del Gobierno mexicano es conseguir una disminución de los aranceles impuestos por Estados Unidos mediante la Sección 232, particularmente los que afectan a las industrias del acero, el aluminio y los automóviles. Estas gestiones se desarrollan al mismo tiempo que los tres países de Norteamérica trabajan en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum ha reiterado que México pretende conseguir condiciones arancelarias más favorables y evitar que se establezcan nuevos impuestos a sus exportaciones. Por su parte, Marcelo Ebrard ha manifestado expectativas de alcanzar reducciones antes de que termine el año.

En el encuentro también estuvo presente el canciller mexicano Roberto Velasco. Por parte de Estados Unidos acudieron el secretario de Estado, Marco Rubio; el titular de Comercio, Howard Lutnick; el representante comercial, Jamieson Greer, y el asesor presidencial Stephen Miller.

Sheinbaum destaca avances en negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Al referirse a la conversación, Sheinbaum describió el acercamiento como positivo y señaló que encontró disposición de Trump para mantener abiertas las vías de comunicación entre ambos gobiernos.

Asimismo, dio a conocer que ambos acordaron coincidir nuevamente en diciembre, durante la próxima reunión del G20, programada en Florida, Estados Unidos.

Marcelo Ebrard confirma 56 reuniones técnicas para abordar temas comerciales.

Marcelo Ebrard también destacó el trabajo realizado hasta ahora, al confirmar que las delegaciones han sostenido 56 reuniones técnicas para atender los asuntos comerciales. Añadió que la presidenta ha participado directamente en el proceso mediante encuentros presenciales y comunicaciones virtuales con representantes estadounidenses.

Ambos mandatarios acordaron reunirse nuevamente en diciembre durante el G20.

En tanto, Roberto Velasco subrayó que México mantiene su relación con Estados Unidos a través de mecanismos de diálogo y respeto mutuo, sin dejar de lado la intención de ampliar sus relaciones con otras regiones del mundo.