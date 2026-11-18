Una fumigación realizada en un parque de Monterrey, Nuevo León, durante la temporada de migración de las mariposas monarca desató críticas en redes sociales y colocó en el centro de la controversia a la diputada Lorena de la Garza.

El caso tomó relevancia luego de que comenzaran a circular grabaciones en las que se observa a personal realizando labores de fumigación mientras varias mariposas volaban sobre el lugar. Las imágenes generaron preocupación debido a la importancia de este espacio dentro de la ruta migratoria de la especie.

Cada año, las mariposas monarca recorren una ruta que comienza en el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, para posteriormente llegar a los bosques de oyamel del centro de México. Durante su desplazamiento, Nuevo León forma parte de los puntos de paso de estos ejemplares.

De acuerdo con la información difundida, los trabajos de fumigación habrían sido realizados por integrantes del equipo de la legisladora como parte de los preparativos para un evento político. La situación provocó cuestionamientos sobre las medidas tomadas para proteger a la fauna durante la organización de este tipo de actividades.

Lorena de la Garza ofrece disculpas y asume responsabilidad

Ante la difusión de las imágenes y las reacciones que provocaron, la diputada publicó un posicionamiento en sus redes sociales, en el que reconoció que su equipo llevó a cabo una fumigación que no debió realizarse.

En su mensaje, asumió la responsabilidad por lo sucedido y explicó que, al tener conocimiento de las actividades, solicitó detener los trabajos. También señaló que buscó orientación de especialistas para conocer las acciones que debían tomarse después de la aplicación del producto.

La legisladora reconoció la inquietud de quienes expresaron su preocupación por las posibles consecuencias para las mariposas y admitió que ofrecer disculpas no es suficiente para atender lo ocurrido.

Como parte de su respuesta, anunció que revisará junto con su equipo los procedimientos utilizados para evitar que una situación similar vuelva a presentarse. Asimismo, manifestó que buscará demostrar con acciones el aprendizaje que le dejó esta controversia.

Hasta el momento, no se ha confirmado la muerte de ejemplares de mariposa monarca relacionada con la fumigación.

Lanzan petición para destituir a la diputada

La controversia también llegó a la plataforma Change.org, donde comenzó a circular una solicitud ciudadana para pedir la destitución de Lorena de la Garza de su cargo como diputada.

La iniciativa surgió en medio de los reclamos de activistas y ciudadanos que cuestionaron lo ocurrido en el parque y exigieron responsabilidades por las acciones realizadas durante el paso de las mariposas.

Con corte al 18 de noviembre, la petición acumulaba más de 5 mil firmas y había sido compartida aproximadamente 4 mil veces.

El episodio abrió nuevamente la discusión sobre la importancia de considerar el impacto ambiental al organizar eventos políticos, especialmente cuando se desarrollan en espacios que forman parte de los recorridos de especies migratorias.