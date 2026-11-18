MONTERREY, México (AP) — La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) detectó observaciones pendientes de solventar por casi 60 mil millones de pesos en la administración del gobernador Samuel García, correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, un monto que supera en más de 124 por ciento el costo consolidado reportado para las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro.

De acuerdo con los resultados presentados por el organismo fiscalizador, durante la revisión del ejercicio del gasto estatal se identificaron 8 mil 902 observaciones no aclaradas, cuyo impacto económico y financiero asciende exactamente a 59 mil 533 millones 407 mil 440 pesos, cifra redondeada a casi 59 mil 534 millones en los reportes oficiales.

El monto observado excede por 11 mil 533 millones 407 mil 440 pesos la inversión total de 48 mil millones de pesos que el gobierno estatal informó para el desarrollo de las Líneas 4 y 6 del sistema de transporte colectivo. Esa diferencia equivale por sí sola a casi una cuarta parte adicional del presupuesto destinado a ambas obras de movilidad, las cuales contemplan trabajos de construcción, extensiones, infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y labores de supervisión.

Acciones de la autoridad

Los hallazgos fueron expuestos por el auditor superior del estado, Alejandro Reynoso Gil, durante una comparecencia ante el Congreso local. En esa sesión, el funcionario también informó sobre el rastreo de operaciones financieras entre proveedores gubernamentales y particulares, documentando 786 depósitos por un total de mil 696.6 millones de pesos hacia un despacho jurídico y fiscal relacionado con familiares del mandatario estatal.

Reynoso Gil confirmó ante los legisladores que las transacciones involucran al titular del Poder Ejecutivo estatal, aunque reservó los nombres específicos de las empresas y servidores públicos implicados en cumplimiento del sigilo legal que rige las investigaciones en curso.

Detalles confirmados

En el marco de la entrega de los expedientes de la Cuenta Pública 2025 al Poder Legislativo, la bancada de Movimiento Ciudadano —partido al que pertenece el gobernador— cuestionó la actuación del titular de la ASENL y acusó un uso político de la institución fiscalizadora contra la administración estatal. Por su parte, el gobernador Samuel García ha rechazado en reiteradas ocasiones los señalamientos de irregularidades financieras, argumentando que las observaciones forman parte de confrontaciones políticas con la oposición legislativa y que los recursos ejercidos cuentan con respaldo documental.

Conforme a los procedimientos de fiscalización en la entidad, los informes turnados al Congreso local serán analizados por la Comisión de Vigilancia y la Comisión de Hacienda del Estado. Las observaciones detectadas por la ASENL entran ahora en una etapa formal de aclaración administrativa y jurídica, por lo que el monto pendiente de comprobar no constituye de manera automática un daño patrimonial definitivo ni una sentencia sobre desvío de recursos.

Verificación de datos: La información reportada en la nota de ABC Noticias coincide con los registros oficiales de la entrega de la Cuenta Pública 2025 al Congreso de Nuevo León y la comparecencia del auditor Alejandro Reynoso Gil en noviembre de 2026. Se corroboran las cifras exactas de 8 mil 902 observaciones por 59 mil 533 millones 407 mil 440 pesos, la comparativa frente a los 48 mil millones de pesos proyectados para las Líneas 4 y 6 del Metro, así como el registro de 786 transferencias por mil 696.6 millones de pesos bajo investigación administrativa, precisando que los hallazgos se encuentran en etapa de solventación legal.