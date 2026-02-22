BBVA suspenderá operaciones por violencia en Tijuana

Anuncian cierre de comercios a las 6 p. m.; suspenderá operaciones BBVA por violencia

En medio de reportes de hechos violentos registrados este domingo en distintos puntos del país, incluido Baja California, autoridades y empresas han adoptado medidas preventivas en materia de seguridad, con el anuncio del cierre de comercios a las 6 de la tarde, y que mañana lunes se suspenderán operaciones en sucursales del banco BBVA por diversos actos de violencia.

En Tijuana, establecimientos comerciales de las cadenas de tiendas El Florido y Calimax, lo mismo que la plaza comercial Península, informaron que este domingo cerrarán sus puertas a partir de las 18:00 horas como medida preventiva, con el argumento de priorizar la seguridad de clientes y trabajadores ante la incertidumbre generada por la situación.

De manera adicional, se ha dado a conocer que el banco BBVA contempla el cierre de sucursales a nivel nacional este lunes, también bajo el argumento de proteger la integridad de los usuarios y su personal.

Autoridades de los tres niveles de gobierno han emitido información oficial, y destacan que corporaciones de seguridad mantienen operativos y monitoreo en distintas regiones del país; a la vez que recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar la difusión de información no verificada.