Contactanos
Nación

Gobierno de Jalisco despliega fuerzas tras disturbios en Guadalajara y Puerto Vallarta

Las autoridades de Jalisco han reforzado la vigilancia en los puntos críticos para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Por Staff / La Voz - 22 febrero, 2026 - 09:56 a.m.
Gobierno de Jalisco despliega fuerzas tras disturbios en Guadalajara y Puerto Vallarta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      JALISCO.– Luego de un operativo federal desplegado en el municipio de Tapalpa, la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta vivieron horas de tensión debido a una serie de reacciones violentas por parte de grupos criminales. Los incidentes incluyeron el incendio de vehículos, el uso de "ponchallantas" y bloqueos en arterias viales estratégicas.

      Ante la situación, el Gobierno del Estado informó que elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal han sido desplegados en los puntos críticos para retirar los obstáculos y restablecer la circulación. El objetivo primordial es garantizar el libre tránsito y la protección de los ciudadanos que se vieron afectados por los cierres de carreteras.

       

      El Gobernador del Estado aseguró que la Mesa de Seguridad se mantendrá en sesión permanente y no concluirá sus labores hasta que se recupere la normalidad en todos los municipios impactados. Por su parte, el Gabinete de Seguridad Nacional subrayó su compromiso de actuar con determinación frente a los intentos del crimen organizado por desestabilizar la paz pública.

      "No daremos un paso atrás hasta que la tranquilidad regrese a cada rincón de Jalisco", enfatizaron las autoridades tras confirmar que los disturbios son una respuesta directa a las acciones del gobierno federal contra estructuras delictivas en la región.

       

      Zona Metropolitana de Guadalajara: Limpieza de vías tras el reporte de vehículos incendiados.

      Puerto Vallarta: Vigilancia reforzada en accesos principales.

      Tapalpa: Punto de origen del operativo federal donde se mantiene la presencia de fuerzas especiales.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados