Gobierno de Jalisco despliega fuerzas tras disturbios en Guadalajara y Puerto Vallarta

JALISCO.– Luego de un operativo federal desplegado en el municipio de Tapalpa, la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta vivieron horas de tensión debido a una serie de reacciones violentas por parte de grupos criminales. Los incidentes incluyeron el incendio de vehículos, el uso de "ponchallantas" y bloqueos en arterias viales estratégicas.

Ante la situación, el Gobierno del Estado informó que elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal han sido desplegados en los puntos críticos para retirar los obstáculos y restablecer la circulación. El objetivo primordial es garantizar el libre tránsito y la protección de los ciudadanos que se vieron afectados por los cierres de carreteras.

El Gobernador del Estado aseguró que la Mesa de Seguridad se mantendrá en sesión permanente y no concluirá sus labores hasta que se recupere la normalidad en todos los municipios impactados. Por su parte, el Gabinete de Seguridad Nacional subrayó su compromiso de actuar con determinación frente a los intentos del crimen organizado por desestabilizar la paz pública.

"No daremos un paso atrás hasta que la tranquilidad regrese a cada rincón de Jalisco", enfatizaron las autoridades tras confirmar que los disturbios son una respuesta directa a las acciones del gobierno federal contra estructuras delictivas en la región.

Zona Metropolitana de Guadalajara: Limpieza de vías tras el reporte de vehículos incendiados.

Puerto Vallarta: Vigilancia reforzada en accesos principales.

Tapalpa: Punto de origen del operativo federal donde se mantiene la presencia de fuerzas especiales.