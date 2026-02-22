Crisis de seguridad en Jalisco: Pablo Lemus activa Código Rojo

GUADALAJARA. – Lo que inició como una intervención federal en el municipio de Tapalpa ha escalado a una crisis de seguridad regional. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la activación del Código Rojo en la entidad tras una violenta reacción de grupos delictivos que ya impacta a cinco estados de la República.

La ofensiva criminal, descrita como un intento deliberado por "frenar la acción de la justicia", ha sumergido a la zona metropolitana de Guadalajara y ciudades turísticas como Puerto Vallarta en una jornada de caos y parálisis social.

De acuerdo con los reportes oficiales, la situación ha forzado medidas extremas para salvaguardar a la población:

Suspensión del transporte: Por orden estatal, el servicio de transporte público ha quedado interrumpido hasta nuevo aviso.

Resguardo domiciliario: Las autoridades instan a la ciudadanía a no salir de sus hogares y evitar cualquier desplazamiento por carretera.

Focos de violencia: Se confirman al menos siete bloqueos mayores en vías primarias de Jalisco, además de reportes de ráfagas de armas de fuego y sobrevuelos de helicópteros en zonas exclusivas como el Country Club.

La onda expansiva de los narcobloqueos y ataques a la infraestructura civil ha cruzado las fronteras de Jalisco:

Guanajuato: Se reportan incendios provocados en farmacias y tiendas de conveniencia en municipios como León, Irapuato, Silao y la capital del estado.

Michoacán: Células delictivas realizaron cierres en las rutas Apatzingán-Buenavista y la Autopista de Occidente, aunque el gobierno local afirma haber recuperado el control en algunos tramos.

Región Occidente: Aguascalientes y Colima mantienen vigilancia reforzada ante la dispersión de los incidentes.

"La mesa de seguridad con los tres niveles de gobierno está en sesión permanente. No bajaremos la guardia hasta que el control sea absoluto", declaró el mandatario estatal, subrayando que la prioridad actual es evitar víctimas civiles.