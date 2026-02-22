Contactanos
El Mencho, líder del CJNG, abatido en operativo en Jalisco

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en México. Su liderazgo en el CJNG había generado una ola de violencia en el país.

Por Staff / La Voz - 22 febrero, 2026 - 09:56 a.m.
      En una jornada que marca un antes y un después en la estrategia de seguridad nacional, fuerzas del Ejército Mexicano abatieron este domingo 22 de febrero a Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho". El fundador y líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perdió la vida durante un enfrentamiento derivado de un operativo estratégico en el estado de Jalisco.

      Operativo en el corazón de su zona de influencia

      Fuentes de alto nivel del Gabinete de Seguridad confirmaron que la intervención federal tuvo lugar en el municipio de Talpa de Allende. Desde las primeras horas del día, un despliegue masivo de fuerzas especiales cercó la región, identificada como uno de los principales refugios del capo más buscado por las administraciones de México y Estados Unidos.

      Reacción violenta en cadena

      La caída del máximo jerarca del CJNG desató una respuesta inmediata y coordinada por parte de sus células operativas. Se han reportado narcobloqueos, incendios de unidades de transporte y disturbios en al menos seis estados de la República:

      - Jalisco

      - Michoacán

      - Colima

      - Guanajuato

      - Aguascalientes

      - Tamaulipas

      El fin de una era delictiva

      Nemesio Oseguera Cervantes no solo era el rostro del CJNG, sino el arquitecto de una de las organizaciones transnacionales más violentas y con mayor capacidad de fuego en la historia reciente. Su deceso representa el golpe más significativo contra el narcotráfico en la presente administración, dado que el CJNG es considerado por agencias internacionales como una amenaza global.

