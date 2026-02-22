El Mencho abatido en Jalisco: Fin de una era del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pasó de ser un recolector de aguacates en la pobreza a convertirse en el narcotraficante más buscado del mundo. Su historia culminó este domingo 22 de febrero de 2026 durante un enfrentamiento directo con el Ejército Mexicano en las montañas de Jalisco.

Orígenes: Del campo a la frontera

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Michoacán, Oseguera tuvo una infancia marcada por la carencia. En su adolescencia migró a Estados Unidos, donde se involucró en el tráfico de heroína. Tras ser detenido y deportado en los años 90, regresó a México con una visión: construir su propio imperio.

El ascenso: De "Los Torcidos" al CJNG

Tras un breve paso como policía municipal en Tomatlán, Jalisco, se integró al Cártel del Milenio. Tras la muerte del capo Ignacio "Nacho" Coronel en 2010, el grupo se fracturó. Oseguera lideró la facción de "Los Torcidos", que más tarde se autodenominaría Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Alianzas clave: Su matrimonio con Rosalinda González Valencia consolidó una alianza con "Los Cuinis", el brazo financiero que dio al CJNG un poder adquisitivo sin precedentes.

Expansión y violencia

Bajo su mando, el CJNG se expandió a casi todos los estados de México y a decenas de países. Se le atribuyeron ataques de alto impacto, como el derribo de un helicóptero militar en 2015 y atentados contra funcionarios de alto nivel, consolidándose como el principal objetivo de la DEA y el Gobierno de México.

El operativo final: 22 de febrero de 2026

La caída del líder del CJNG se gestó en la zona serrana de Jalisco:

Ubicación: El operativo de alta precisión, encabezado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano, tuvo lugar en el municipio de Talpa de Allende (aunque algunos reportes iniciales mencionaron Tapalpa).

El enfrentamiento: Fuentes federales confirmaron que tras semanas de inteligencia, las tropas localizaron el refugio del capo. Tras un intenso intercambio de fuego en la madrugada, Oseguera Cervantes fue abatido en el lugar.

Confirmación: Aunque el Gobierno de México mantiene sus protocolos de verificación de ADN, altos funcionarios del Gabinete de Seguridad y medios internacionales ya han confirmado el deceso del "Mencho".

Reacción inmediata: El país en llamas

Como respuesta al abatimiento de su líder, células del CJNG activaron una respuesta violenta coordinada en al menos seis estados:

Jalisco: Activación del Código Rojo tras 12 bloqueos en Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta.

Impacto Regional: Quema de comercios y vehículos en Guanajuato, Michoacán, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas.

Estado actual: El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha ordenado la suspensión del transporte público y recomienda el resguardo domiciliario mientras las fuerzas federales intentan contener las réplicas de violencia.

Situación en desarrollo: Las autoridades mexicanas se encuentran en alerta máxima ante posibles pugnas internas por la sucesión del liderazgo en la organización criminal más grande del país.