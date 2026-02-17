Aeropuerto de Monterrey: Incremento de TUA genera críticas y quejas

Aeropuerto de Monterrey guarda silencio ante incremento de la TUA y quejas por mal servicio

MONTERREY, Nuevo León – El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) mantiene una postura de hermetismo ante el reciente ajuste a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, un incremento que ha consolidado a esta terminal como una de las más costosas del país en medio de persistentes críticas por deficiencias operativas.

A pesar de que el nuevo esquema tarifario entró en vigor este febrero, la administración encabezada por Ricardo Dueñas no ha emitido comentarios oficiales sobre el impacto económico para los pasajeros ni sobre los cuestionamientos de aerolíneas y usuarios. Según datos del sector, la TUA en Monterrey supera ya los 600 pesos para vuelos nacionales y los 1,115 pesos para rutas internacionales.

Impacto del alza de la TUA en Monterrey 2026

El incremento del 7% autorizado para este año se suma a una tendencia ascendente que, desde 2018, acumula un alza superior al 70%. Este ajuste posiciona al aeropuerto regiomontano por encima de terminales clave como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Representantes de aerolíneas como Viva Aerobus han manifestado su preocupación, señalando que estos costos obstruyen los esfuerzos por incentivar el turismo y la conectividad en la región. Por su parte, los viajeros denuncian de forma recurrente fallas en el mantenimiento de baños, escasez de asientos en salas de espera y altos costos en servicios básicos y transporte terrestre.

Inversiones de OMA bajo la lupa

Aunque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones 2026-2030 de OMA, los beneficios directos para el usuario final aún no son perceptibles. Mientras la rentabilidad de la empresa se mantiene con márgenes netos superiores al 30%, el servicio en las Terminales A y C ha enfrentado incidentes recientes, como cortes de energía eléctrica que afectaron las operaciones.

La falta de una postura oficial por parte de los directivos de OMA ocurre en un momento crítico, con la mirada puesta en el Mundial de la FIFA 2026, donde Monterrey será sede. La falta de transparencia en la justificación de las tarifas y la calidad del servicio siguen siendo el principal foco de fricción entre la administradora y el público usuario.