Claudia Sheinbaum confirma renuncia de Citlalli Hernández a Secretaría de las Mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Citlalli Hernández Mora presentó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres para integrarse a una nueva encomienda dentro de Morena, con miras a los procesos electorales de 2027.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la ahora exfuncionaria se enfocará en fortalecer las alianzas del partido, tarea en la que ya había participado previamente. Según detalló, esta decisión responde a una invitación para colaborar directamente con el comité ejecutivo.

La trayectoria de Citlalli Hernández

Sheinbaum también desmintió versiones sobre un posible relevo en la dirigencia nacional del partido, al aclarar que Hernández no sustituirá a Luisa María Alcalde, ante los rumores sobre su eventual salida.

La presidenta relató que la noticia la tomó por sorpresa, aunque reconoció la trayectoria y el aporte de Hernández dentro del movimiento político, destacando su capacidad en la construcción de acuerdos.

Futuro de la Secretaría de las Mujeres

Asimismo, reiteró que la exsecretaria mantiene abiertas las puertas dentro del gobierno federal y adelantó que en breve se dará a conocer a la persona que asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.