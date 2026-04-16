Citlalli Hernández deja su cargo para unirse a Morena en el proceso electoral

Revela Sheinbaum que Citlali Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres para apoyar a Morena. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó su renuncia al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum para incorporarse de lleno a las tareas organizativas de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, confirmó la propia mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que la decisión fue tomada luego de que Hernández dialogara con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y manifestara su intención de apoyar directamente al partido y a su Comité Ejecutivo Nacional en la preparación de la próxima contienda electoral. La presidenta reconoció que la noticia la tomó por sorpresa y relató que la ahora exfuncionaria le comunicó personalmente su determinación.

"Me dijo que había hablado con Luisa María y que quería ir a ayudarles al partido", expresó Sheinbaum al narrar la conversación sostenida con Hernández.

La mandataria añadió que, aunque lamenta la salida de una colaboradora cercana, respeta la decisión y destacó la relevancia política de la exsecretaria dentro del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. La salida de Citlalli Hernández ocurre en un momento estratégico para Morena, que busca fortalecer su estructura interna y consolidar su maquinaria territorial con miras a las elecciones intermedias de 2027, en las que estarán en disputa cargos clave a nivel federal y estatal.

Acciones de la autoridad

La incorporación de perfiles con experiencia política y capacidad de operación, como el de Hernández, forma parte del reacomodo interno del partido gobernante para mantener su hegemonía electoral.

Durante su mensaje, la presidenta adelantó que será en los próximos días cuando se dé a conocer el nombre de la persona que asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, dependencia creada en esta administración como parte del compromiso gubernamental para fortalecer las políticas públicas de igualdad y atención a la violencia de género. Hasta ahora, no se ha informado si el relevo provendrá del propio gabinete o de las filas partidistas.