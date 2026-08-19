Luis R. Conríquez cancela su concierto en Saltillo: reembolso pendiente

Luis R. Conríquez cancela presentación programada en Saltillo

Los organizadores anunciaron que posteriormente informarán el procedimiento para el reembolso.

A través de un comunicado publicado este martes 18 de agosto en el perfil de Facebook de Saltillo Entertainment, se dio a conocer la cancelación del concierto del cantante Luis R. Conríquez, mismo que estaba programado para realizarse este sábado 29 de agosto en el Lienzo Charro Prof. Enrique González Treviño. El cantante, originario de Caborca, Sonora, se presentaría por segunda vez en la capital coahuilense, ya que en 2023 participó en la Feria Saltillo con su propuesta de música regional mexicana y corridos bélicos.

¿Qué pasó con el concierto de Luis R. Conríquez?

"Por motivos ajenos a él" es la principal razón que se explica en el texto para dar a conocer la cancelación, según informaron también los organizadores de Highland Events.

Además, se recalcó que la decisión no fue responsabilidad del intérprete, quien "estuvo en la mejor disposición" para llevar a cabo la presentación.