Harfuch y Monteoliva dialogan sobre narcotráfico en Argentina

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, se reunió en Argentina con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para hablar sobre operativos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen organizado. La reunión se da en medio de la posibilidad de extradición de Fernando Farías Laguna, detenido desde abril en el país sudamericano y señalado en México de operar junto con su hermano Manuel una red de huachicol fiscal.

Reunión entre Harfuch y Monteoliva

"Excelente reunión con Omar García Harfuch. Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante", afirmó en un mensaje en el que compartió fotografías del evento.