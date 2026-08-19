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Nación

Harfuch y Monteoliva dialogan sobre narcotráfico en Argentina

La posible extradición de Fernando Farías Laguna fue un tema relevante en el encuentro.

Por Staff / La Voz - 19 agosto, 2026 - 04:24 p.m.
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      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, se reunió en Argentina con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para hablar sobre operativos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen organizado. La reunión se da en medio de la posibilidad de extradición de Fernando Farías Laguna, detenido desde abril en el país sudamericano y señalado en México de operar junto con su hermano Manuel una red de huachicol fiscal.

      Reunión entre Harfuch y Monteoliva

      "Excelente reunión con Omar García Harfuch. Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante", afirmó en un mensaje en el que compartió fotografías del evento.

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