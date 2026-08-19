Claudia Sheinbaum acusa a Fernando Cerimedo de feminicidio en Bolivia

Claudia Sheinbaum señaló directamente a Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario de Argentina, como "feminicida", tras las acusaciones de su exesposa Nadia Beller por intento de asesinato.

Durante la mañanera del 19 de agosto de 2026, la presidenta de México recordó que Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia luego de que Nadia Beller recibiera un impacto de bala en un atentado.

Detalles de la detención

Además, Claudia Sheinbaum expuso la forma en que La Derecha Diario opera con bots para atacar a su gobierno humanista. Claudia Sheinbaum habla de Fernando Cerimedo y señala "es un feminicida".

Durante la mañanera del 19 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum habló sobre La Derecha Diario y su fundador Fernando Cerimedo, quien informó que ahora tiene investigación por intento de feminicidio.

Reacciones de la presidenta

Sumado a que la mandataria expuso la labor que La Derecha Diario hace en redes sociales con bots, también decidió decir que recientemente Fernando Cerimedo fue detenido tras acusaciones de intento de feminicidio a su exesposa: Nadia Beller.