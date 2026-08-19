52% de afiliados al IMSS carece de salario digno en México
A pesar de la disminución de afiliados con salarios de pobreza, el 85% del personal de limpieza y seguridad sigue sin un salario digno.
Resumen
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¿Preguntas y respuestas?
Carece de salario digno 52 % de afiliados a IMSS
85 % de personal de empresas de limpieza y seguridad, así como de industria restaurantera, no tiene un salario digno
Poco más de la mitad, 52 % de quienes cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), unos 11.9 millones de personas, no percibe un salario digno, advirtió Acción Ciudadana frente a la Pobreza (ACP). El umbral del salario digno, de acuerdo con la coalición de organizaciones civiles, se ubica en 14,400 pesos mensuales, el monto suficiente para cubrir una canasta de vida digna que permita ir más allá de la sobrevivencia e incluya alimentación, vivienda, salud, educación y esparcimiento.
Salarios de pobreza en México
Al presentar su reporte Termómetro Salarial 2026, destacó que el número de afiliados al IMSS con salarios de pobreza, es decir, inferiores al costo de dos canastas básicas, disminuyó de 8.6 millones a 407,000.