Decisión de la SCJN sobre seguro médico provoca críticas de Claudia Sheinbaum

"No estoy de acuerdo con que haya privilegios": Sheinbaum sobre SGMM de la SCJN

Claudia Sheinbaum convocó a los ministros de la Suprema Corte a la austeridad republicana por buscar recuperar el seguro de gastos médicos mayores.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este miércoles 19 de agosto la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con la posibilidad de contar con recursos para seguros de gastos médicos mayores para sus integrantes.

"No a los privilegios, Juárez luchó contra los privilegios y los fueros, el mejor presidente de la Corte que ha habido en la historia. Hay que recordar la historia y cómo se llegó, y porqué se llega entonces no estoy de acuerdo con que haya privilegios."

Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum cuestionó que integrantes del Poder Judicial mantengan este tipo de beneficios financiados con recursos públicos y consideró que se trata de privilegios que no deberían existir entre los servidores públicos. Claudia Sheinbaum pide recordar a Benito Juárez y la austeridad republicana.

"No a los privilegios", afirmó la presidenta Sheinbaum, quien incluso ironizó sobre el ambiente dentro del edificio de la Suprema Corte al señalar que "algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, como que se transforman". Sheinbaum sostuvo que los ministros tienen libertad de contratar un seguro de gastos médicos mayores con su propio salario, pero rechazó que se utilice dinero público para cubrirlo.

"¿Por qué son privilegios? Porque se pagan con recursos públicos. Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos con su salario pues adelante, ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a los que ellos decidan, pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores, debe ser como cualquier servidor público."

Claudia Sheinbaum