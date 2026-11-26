El Gabinete de Seguridad rechazó este jueves las acciones unilaterales y las injerencias en México, después de que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunciara canales para recibir denuncias sobre personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

En un posicionamiento difundido el 26 de noviembre, las autoridades federales subrayaron que México tiene instituciones facultadas para recibir información ciudadana, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad. También pidieron a Estados Unidos asumir las responsabilidades que le corresponden frente a la delincuencia organizada.

Reacción del Gabinete de Seguridad

El pronunciamiento respondió al anuncio de Terry Cole, director de la DEA, sobre la apertura de medios de contacto para obtener información acerca de integrantes de organizaciones criminales y funcionarios presuntamente involucrados en actividades ilícitas.

Los canales dirigidos a Sinaloa incluyen WhatsApp y Threema. Cole informó que también anunciaría vías para recibir información sobre personas con supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La iniciativa provocó cuestionamientos del gobierno mexicano sobre la intervención de una agencia extranjera en asuntos del país.

El gabinete mantuvo su disposición a colaborar con Washington, bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

Postura de Claudia Sheinbaum

Con esa postura, las autoridades mexicanas defendieron que el intercambio internacional en materia de seguridad debe reconocer las atribuciones de cada nación y desarrollarse dentro de esos límites. El comunicado reafirmó el compromiso de cooperación, al tiempo que rechazó las medidas que consideró unilaterales.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había calificado la apertura de los canales de denuncia como un acto de injerencia. Durante su conferencia matutina, planteó cómo reaccionaría Estados Unidos si una institución mexicana habilitara un número para denunciar corrupción en territorio estadounidense.

La mandataria también cuestionó quién distribuye las drogas dentro de ese país y dónde terminan las ganancias de la venta ilegal de fentanilo. Solicitó mayor atención a las redes delictivas que operan del otro lado de la frontera y a posibles casos de corrupción relacionados con ellas.

Sheinbaum destacó las detenciones, los decomisos y el desmantelamiento de laboratorios realizados en México. El mensaje del Gabinete de Seguridad respaldó ese reclamo de reciprocidad: cada gobierno debe atender las organizaciones criminales dentro de su territorio y mantener la colaboración con respeto a la soberanía.