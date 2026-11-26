La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los señalamientos sobre un presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña de Maru Campos por la gubernatura de Chihuahua en 2021. El gobierno estatal rechazó las acusaciones y negó que la contienda hubiera recibido recursos ilícitos.

Durante su conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre, Sheinbaum informó que pidió revisar el caso después de conocer una publicación que involucra al exfuncionario de seguridad Guillermo Arturo Zuany Portillo en la supuesta recaudación de dinero para beneficiar a la entonces candidata panista.

"Ayer que vi la nota y le pedí a la Fiscalía General de la República que investigue este caso", declaró la mandataria.

Acciones de la autoridad

Los señalamientos atribuyen a Zuany presuntos vínculos con organizaciones criminales y el uso de su posición policial para reunir fondos. La información se sustenta en testimonios de funcionarios mexicanos y un documento del Gabinete de Seguridad cuyo contenido íntegro no se ha divulgado públicamente. Hasta ahora, no existe una resolución judicial que confirme el supuesto financiamiento a la campaña.

La administración de Chihuahua negó que Zuany hubiera recaudado, aportado o canalizado recursos en beneficio de Campos. También solicitó una rectificación de la publicación y cuestionó que las acusaciones se apoyaran en fuentes anónimas y en un informe que, aseguró, no le fue presentado.

Detalles confirmados

En su respuesta, el gobierno estatal sostuvo que ninguna autoridad federal, estatal o electoral había notificado o requerido a la gobernadora, a su campaña o a la administración actual por esos hechos.

Precisó que durante la elección de 2021 Zuany era coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía estatal, bajo el gobierno de Javier Corral. Con ese argumento, señaló que la corporación en la que trabajaba no dependía de Campos ni de su partido.

Sheinbaum también pidió aclarar la participación del exfuncionario en el acercamiento entre autoridades de Chihuahua y agentes estadounidenses. Cuestionó que una persona señalada por posibles nexos con el narcotráfico hubiera facilitado esa colaboración sin autorización de las instancias federales y, posteriormente, se trasladara a Estados Unidos.

Reacciones del gobierno estatal

Por separado, Chihuahua informó que su Fiscalía obtuvo el 16 de octubre una orden de aprehensión contra Zuany por presunto ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad. Esos delitos son distintos del supuesto financiamiento electoral, que permanece como un señalamiento pendiente de esclarecer.