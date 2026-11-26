México buscará establecer con Estados Unidos condiciones para el uso de su espacio aéreo durante los lanzamientos de SpaceX desde Texas, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. La gestión ocurre después de las denuncias por residuos de cohetes que han llegado a las costas de Tamaulipas.

Durante su conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre, la mandataria informó que el asunto ya fue abordado con la embajada de Estados Unidos. El siguiente paso será buscar una reunión entre las autoridades responsables del espacio aéreo de ambos países para revisar los permisos y la frecuencia de las operaciones.

Sheinbaum explicó que la cercanía de la base de SpaceX con la frontera mexicana hace necesaria esa coordinación. Según señaló, los lanzamientos utilizan una parte del espacio aéreo nacional, por lo que requieren autorización de las autoridades mexicanas.

La presidenta consideró que, aunque hasta ahora los lanzamientos han sido pocos, un aumento de las operaciones exige establecer reglas. El planteamiento incluye revisar cada cuánto podría autorizarse el uso del espacio aéreo y, si fuera necesario, discutir una posible reubicación de la zona de lanzamiento.

Esta última posibilidad forma parte de los temas que México busca abordar con Washington. No se anunció un acuerdo para trasladar las instalaciones de la empresa ni una decisión definitiva sobre nuevas condiciones de operación.

La revisión también tiene un componente ambiental. Sheinbaum indicó que corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigar los residuos y determinar las posibles sanciones relacionadas con las actividades de la compañía de Elon Musk.

Habitantes y activistas de la costa de Tamaulipas han denunciado la presencia de materiales que atribuyen a los lanzamientos desde Texas. Las inconformidades llevaron el tema a la conferencia presidencial, donde se preguntó por las medidas para atender los desechos y las eventuales responsabilidades de SpaceX.

Tras la prueba de Starship del 13 de noviembre, la Profepa reportó la recolección de al menos 5.9 kilogramos de residuos en playa Bagdad, en Matamoros. SpaceX cuestionó que los fragmentos encontrados pudieran atribuirse con certeza a esa operación y sostuvo que sus colaboradores localizaron pocos restos.

La empresa entregó información sobre los materiales utilizados en la nave a solicitud de la autoridad ambiental mexicana. Los datos se encontraban bajo revisión técnica, como parte del seguimiento a los residuos que llegaron al litoral.

Por ahora, el gobierno mexicano mantiene abiertas las gestiones diplomáticas y la revisión ambiental. La reunión solicitada busca definir las condiciones de futuros lanzamientos, mientras la Profepa deberá establecer lo ocurrido con los materiales y si corresponde sancionar a la compañía.