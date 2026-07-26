Carambola en Monclova: Chevrolet Aveo provoca accidente en el bulevar Harold R. Pape

MONCLOVA COAH.- La imprudencia de un automovilista que dejó su vehículo varado sobre la parte alta del puente de AHMSA provocó una carambola con daños materiales la tarde del sábado sobre el bulevar Harold R. Pape. Tras el percance, el presunto responsable abandonó el lugar y huyó con rumbo al sur de la ciudad.

De acuerdo con testigos, un automóvil Chevrolet Aveo quedó detenido de manera repentina en la joroba del puente, en dirección de norte a sur y sobre el carril de baja velocidad, lo que obligó al conductor Jesús Rodríguez a detener su camioneta Nissan X-Trail roja.

Sin embargo, el conductor de un automóvil HONDA ACCORD color negro conducido por Jorge Fuentes no alcanzó a detenerse e impactó la parte trasera de la camioneta, originándose la carambola.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

Testigos señalaron que el conductor del Chevrolet Aveo, presunto causante del percance, aprovechó la confusión generada tras el choque para retirarse del sitio, sin esperar la llegada de las autoridades ni asumir su responsabilidad.

Elementos de Seguridad Pública, adscritos al Departamento de Control de Accidentes, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.