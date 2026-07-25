Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios descarta Cyclospora en verduras

CIUDAD DE MÉXICO — La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que los análisis de laboratorio practicados a los productos agrícolas de la planta Taylor Farms México descartaron la presencia del microorganismo Cyclospora cayetanensis. Las pruebas sanitarias se realizaron luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran a la lechuga iceberg cosechada en territorio nacional como la causa probable de un brote masivo de ciclosporiasis registrado en varias entidades del país vecino.

Acciones de la autoridad

El organismo regulador detalló que especialistas del área sanitaria, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, realizaron una verificación integral en las instalaciones del procesador. Durante la inspección se recolectaron diez muestras de hortalizas en presentación entera y procesada, además de cuatro tomas de agua empleadas en los sistemas de lavado, concluyendo que no existe presencia de parásitos ni contaminación por coliformes fecales.

Detalles confirmados

La investigación de las autoridades mexicanas responde a las alertas sanitarias emitidas en el mercado estadounidense, donde se han contabilizado miles de contagios por esta infección intestinal. Pese a los resultados negativos presentados por los laboratorios oficiales de México, la Administración de Alimentos y Medicamentos mantiene el retiro preventivo de las verduras empaquetadas en los canales de distribución comercial de esa nación.

Impacto en la comunidad

En paralelo a las revisiones institucionales, la cadena de restaurantes Taco Bell enfrenta demandas judiciales presentadas ante tribunales federales en Estados Unidos por consumidores afectados en estados como Míchigan, Indiana y Ohio. Los denunciantes exigen indemnizaciones económicas tras haber contraído la patología por el consumo de ensaladas preparadas con hortalizas suministradas por distribuidores internacionales.

La representación sanitaria mexicana mantendrá el monitoreo en las zonas de cultivo para respaldar la inocuidad del sector agrícola nacional. Las dependencias federales continuarán compartiendo los dictámenes científicos con sus contrapartes estadounidenses con el objetivo de retirar las restricciones comerciales impuestas a la exportación del vegetal.