Claudia Sheinbaum asegura que México no tendrá nuevos aranceles

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, asegura que el país no enfrenta nuevos aranceles tras su reunión con Jamieson Geer, representante comercial de Estados Unidos.

"Fue una muy buena reunión van avanzando distintos temas (...) ¿qué le pasa a México?, se queda igual que como estaba, todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos de acero y los productos que se exportan fuera del Tratado de Libre Comercio tienen un arancel del 10 por ciento que es lo que ya teníamos antes, es decir que México queda exactamente igual a cómo estábamos hace una semana".

Reunión con Geer

Desde su conferencia mañanera del pueblo del viernes 24 de julio de 2026 en Morelos, la presidenta de México señaló que pese a las nuevas medidas arancelarias de Estados Unidos, el país queda prácticamente igual.

Acuerdo a largo plazo

Sheinbaum asegura que se trabaja con Estados Unidos para acuerdo de largo plazo. En este mismo sentido de los aranceles, así como la revisión anual del T-MEC, la presidenta Sheinbaum aseguró que se mantienen trabajando directamente con Estados Unidos para lograr un acuerdo que se sostenga a largo plazo.