Prisión preventiva para Liliana "N" por la muerte de Rocky en Saltillo

Liliana "N" fue vinculada a proceso y permanecerá en prisión preventiva por el caso de Rocky, el perro que murió tras resultar gravemente lesionado al ser arrastrado con una cadena sujeta a la camioneta de su dueña en Saltillo, Coahuila. La información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la autoridad, la mujer fue detenida el 21 de julio mediante una orden de aprehensión y ese mismo día fue presentada ante un juez de control, quien determinó iniciar el proceso penal en su contra y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. La Fiscalía informó que actualmente se encuentra internada en el Centro para Mujeres.

Acciones de la autoridad

Las investigaciones comenzaron tras la difusión de videos grabados por vecinos del fraccionamiento Villas de San Miguel, donde ocurrieron los hechos. La carpeta de investigación fue integrada con material videográfico, pruebas periciales, una inspección al domicilio autorizada por un juez de control y evidencia biológica recabada en el lugar.

En el mismo caso, Jorge "N", esposo de la imputada, fue detenido previamente por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Según la Fiscalía, durante un cateo realizado en la vivienda familiar amenazó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal e impidió el desarrollo de las diligencias, por lo que fue arrestado en el sitio.

Los hechos ocurrieron el 18 de julio, cuando vecinos captaron el momento en que Rocky, un perro de 14 años de raza Gran Pirineo, era arrastrado por la camioneta de Liliana "N" dentro de la cochera de su domicilio. Testigos señalaron que el animal quedó atrapado mientras el vehículo avanzaba y retrocedía, pese a los llamados de quienes presenciaban la escena.

Un vecino retiró la cadena que sujetaba al perro y otro habitante del fraccionamiento, identificado como Leonel García, lo trasladó de inmediato a un hospital veterinario para recibir atención médica. De acuerdo con los testimonios, mientras esto ocurría, la mujer limpió la sangre que había quedado en la cochera sin atender al animal.

Rocky permaneció hospitalizado en estado crítico en Pets Care Saltillo debido a un trauma medular agudo. La mañana del 22 de julio murió como consecuencia de las lesiones.

Reacciones en la comunidad

Tras el caso, surgieron señalamientos en redes sociales sobre una posible protección a los involucrados por parte de autoridades. Tanto la Presidencia Municipal de Saltillo como el alcalde Javier Díaz González rechazaron cualquier vínculo con los implicados y señalaron que la participación de la policía municipal durante el cateo respondió únicamente al apoyo solicitado por la Fiscalía.

Asimismo, el PAN se deslindó públicamente de Jorge "N", mientras que la Fiscalía aseguró que el proceso se desarrolla sin influencia externa y destacó que las investigaciones se llevaron a cabo con la colaboración de distintas instituciones de seguridad y asociaciones dedicadas a la protección animal.