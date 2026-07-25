Reconoce Claudia Sheinbaum que es complejo negociar con Donald Trump

CUERNAVACA, Morelos — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que las negociaciones de carácter comercial con su homólogo estadounidense, Donald Trump, resultan complejas debido a las posturas proteccionistas y las políticas de aplicación arancelaria impulsadas desde Washington. Las declaraciones de la mandataria mexicana se emitieron durante su conferencia matutina realizada en esta ciudad, tras confirmarse nuevos gravámenes unilaterales dictados por la administración norteamericana.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo explicó que la estrategia de la Casa Blanca busca reindustrializar la economía estadounidense repatriando procesos manufactureros. Sin embargo, la mandataria sostuvo que la integración comercial de la región norteamericana es profunda, argumentando que la prosperidad compartida genera beneficios mutuos para ambas naciones y descartando que la totalidad de las industrias pueda desligarse del territorio mexicano.

¿Qué declaró Sheinbaum sobre el impuesto Sección 301?

Respecto a la aplicación del impuesto del diez por ciento bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, Sheinbaum aclaró que la relación comercial dentro del acuerdo regional se mantiene sin cambios sustanciales para el grueso de los bienes. De acuerdo con la presidenta, las mercancías reguladas por las reglas del tratado mantendrán el beneficio de tasa cero, exceptuando las disposiciones especiales correspondientes a los sectores automotriz y siderúrgico.

Detalles de las reuniones con Jamieson Greer

En el marco de la agenda bilateral, la titular del Ejecutivo destacó el desarrollo de las reuniones de trabajo sostendidas con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Las conversaciones forman parte de las rondas de negociación previas a la revisión programada del acuerdo trinacional, un proceso en el cual la representación estadounidense ha solicitado elevar las exigencias en materia de reglas de origen para los componentes productivos.

La administración mexicana busca negociar un esquema de certidumbre a largo plazo que extienda la vigencia de las condiciones comerciales preferenciales por más de una década. Las mesas técnicas de diálogo entre las delegaciones de ambos países continuarán vigentes para afinar las propuestas normativas que aseguren el flujo de mercancías en la frontera.