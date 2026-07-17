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Nación

Marco Rubio lanza advertencia a narcoterroristas en Estados Unidos

El Departamento de Estado acusa a los cárteles de ataques violentos contra estadounidenses.

Por Staff / La Voz - 17 julio, 2026 - 11:49 a.m.
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      El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este jueves una advertencia a los 'narcoterroristas que inundan' Estados Unidos con drogas, tras la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

      El secretario de Estado y su advertencia

      Rubio posteó su declaración en X después de que el Departamento de Estado hiciera oficiales las designaciones, que adelantó el miércoles el Departamento del Tesoro.

      'Hoy he designado a dos cárteles mexicanos más, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados', escribió Rubio en X. Aseguró que 'bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, nunca dejaremos de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestro país con drogas letales'.

      Acusaciones del Departamento de Estado

      El Departamento de Estado acusa al Cártel de Juárez y Los Viagras de ser 'narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles'. Advierte que el gobierno de Trump 'seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos**.'

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