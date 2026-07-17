Marco Rubio lanza advertencia a narcoterroristas en Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este jueves una advertencia a los 'narcoterroristas que inundan' Estados Unidos con drogas, tras la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

El secretario de Estado y su advertencia

Rubio posteó su declaración en X después de que el Departamento de Estado hiciera oficiales las designaciones, que adelantó el miércoles el Departamento del Tesoro.

'Hoy he designado a dos cárteles mexicanos más, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados', escribió Rubio en X. Aseguró que 'bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, nunca dejaremos de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestro país con drogas letales'.

Acusaciones del Departamento de Estado

El Departamento de Estado acusa al Cártel de Juárez y Los Viagras de ser 'narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles'. Advierte que el gobierno de Trump 'seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos**.'