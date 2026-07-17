Claudia Sheinbaum defiende detención de Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la investigación relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por un presunto esquema de huachicol fiscal, no responde a intereses políticos, sino al resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) desde hace aproximadamente un año.

Durante su conferencia matutina realizada en Tulum, Quintana Roo, la mandataria respondió a las críticas surgidas tras las órdenes de aprehensión emitidas dentro del caso y reiteró que las actuaciones de la autoridad ministerial se sustentan en pruebas presentadas ante un juez.

"Es falso que haya un asunto político. Aquí es derivado de una investigación que tiene un año, un año, en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión", expresó la titular del Ejecutivo.

La indagatoria comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de México, la investigación se originó después del aseguramiento de 33 ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila, operativo que permitió abrir diversas líneas de investigación sobre un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.

Según explicó Sheinbaum, los cargamentos ingresaban al país bajo declaraciones que los identificaban como otro tipo de mercancía, con el propósito de reducir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

"En realidad es contrabando de combustible", sostuvo la presidenta al referirse al mecanismo investigado, el cual habría permitido ocultar la naturaleza y el volumen real del producto importado.