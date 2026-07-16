Cárteles reclutan adolescentes: Virginia Ponce alerta en Jalisco

Los grupos del crimen organizado buscan a personas cada vez más jóvenes para invitarlas a unirse a sus actividades y han diversificado las formas de atraerles para reclutarlos mediante engaños y ofertas de trabajo falsas, denunciaron este jueves organizaciones civiles en Jalisco (oeste de México).

"Se han estado acercando personas pidiendo la ayuda porque les están faltando sus hijos, se los están llevando, los están reclutando y lamentablemente son de una edad muy temprana, de los 13 a los 16 años que ahorita son los más vulnerables", dijo a Efe Virginia Ponce, miembro del colectivo de familiares de personas desaparecidas Manos Buscadoras.

Los casos de tres adolescentes de entre 14 y 16 años desaparecidos en Guadalajara (capital de Jalisco) y tres más en Puerto Vallarta, a finales de junio pasado, han sido un ejemplo de cómo los grupos delictivos buscan cada vez más a menores de edad para realizar actividades ilícitas.

Quienes reclutan prometen a los adolescentes trabajos temporales aparentemente sencillos, fuera de la ciudad y con salarios altos que difícilmente podrían encontrar en cualquier otro empleo.

"Les están ofreciendo un trabajo donde les ofrecen mucho dinero y uno como padre de familia pues no les puede dar todo. No sé en qué forma les endulzan el oído para ellos tomar una decisión tan drástica", afirmó Ponce, quien busca a su hijo Víctor Hugo Meza desde 2020.

Las autoridades de seguridad han detectado casos de adolescentes entre 13 y 16 años que han desaparecido o que han recibido alguna invitación para unirse a falsas promesas de trabajos, admitió hace unos días el Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández.