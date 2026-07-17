Wendy Hernández impulsa reforma en Chiapas: derechos para mujeres indígenas
La diputada Wendy Hernández destaca que la reforma asegura derechos humanos y la libre determinación de los pueblos indígenas.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Garantizan derecho a heredar y votar a mujeres indígenas con reforma en Chiapas
Mujeres de pueblos originarios de Chiapas podrán heredar tierras y bienes en condiciones de igualdad con los hombres y tendrán derecho en las decisiones comunitarias y ejidales, que les negaron durante años los usos y costumbres. Esto es posible a partir de la reciente reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado.
Hasta ahora, en la mayoría de los 13 grupos étnicos de la entidad, a las mujeres se les restringió el derecho a la herencia debido a las prácticas aplicadas por las autoridades tradicionales, los dirigentes comunitarios y los hombres de la comunidad, entre ellos sus padres, hermanos y cónyuges.
Al no poseer tierras, propiedades ni patrimonios legalizados con sus nombres, las mujeres tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales y de otros grupos étnicos no han tenido voz ni voto efectivo en las asambleas ejidales y comunitarias, impidiendo que ellas participen e incidan en las decisiones de sus pueblos.
La reforma y su impacto
En este contexto, el pasado 17 de junio el pleno de la 69 Legislatura aprobó reformas al artículo 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Chiapas en materia de respeto a los derechos humanos de la mujer.
Legisladoras señalaron que el objetivo es garantizar expresamente el derecho de las mujeres indígenas a la propiedad, la posesión y la herencia en condiciones de igualdad. Se argumentó que el objetivo es la libre determinación de los pueblos indígenas y los derechos humanos de las mujeres, los cuales no son principios opuestos porque deben caminar "juntos y de la mano".
Declaraciones de la diputada Wendy Hernández
La diputada tzotzil Wendy Arleth Hernández Ichín (Morena), impulsora de la iniciativa, explicó que la reforma al artículo 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Chiapas cambia el criterio. Precisó que la ley establecía que el gobierno "fomentaría" que las mujeres accedieran al derecho sucesorio o de herencia; ahora, esos derechos se garantizan.