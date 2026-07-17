Wendy Hernández impulsa reforma en Chiapas: derechos para mujeres indígenas

Garantizan derecho a heredar y votar a mujeres indígenas con reforma en Chiapas

Mujeres de pueblos originarios de Chiapas podrán heredar tierras y bienes en condiciones de igualdad con los hombres y tendrán derecho en las decisiones comunitarias y ejidales, que les negaron durante años los usos y costumbres. Esto es posible a partir de la reciente reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado.

Hasta ahora, en la mayoría de los 13 grupos étnicos de la entidad, a las mujeres se les restringió el derecho a la herencia debido a las prácticas aplicadas por las autoridades tradicionales, los dirigentes comunitarios y los hombres de la comunidad, entre ellos sus padres, hermanos y cónyuges.

Al no poseer tierras, propiedades ni patrimonios legalizados con sus nombres, las mujeres tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales y de otros grupos étnicos no han tenido voz ni voto efectivo en las asambleas ejidales y comunitarias, impidiendo que ellas participen e incidan en las decisiones de sus pueblos.

La reforma y su impacto

En este contexto, el pasado 17 de junio el pleno de la 69 Legislatura aprobó reformas al artículo 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Chiapas en materia de respeto a los derechos humanos de la mujer.

Legisladoras señalaron que el objetivo es garantizar expresamente el derecho de las mujeres indígenas a la propiedad, la posesión y la herencia en condiciones de igualdad. Se argumentó que el objetivo es la libre determinación de los pueblos indígenas y los derechos humanos de las mujeres, los cuales no son principios opuestos porque deben caminar "juntos y de la mano".

Declaraciones de la diputada Wendy Hernández

La diputada tzotzil Wendy Arleth Hernández Ichín (Morena), impulsora de la iniciativa, explicó que la reforma al artículo 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Chiapas cambia el criterio. Precisó que la ley establecía que el gobierno "fomentaría" que las mujeres accedieran al derecho sucesorio o de herencia; ahora, esos derechos se garantizan.