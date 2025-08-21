Camilo Ochoa, ´El Alucín huyó de NL por fraudes

MORELOS (AP) — Nuevos indicios sugieren que el influencer sinaloense Camilo Ochoa Delgado, conocido como "El Alucín", huyó del estado de Nuevo León tras acumular fraudes millonarios que generaron una fuerte presión social, con varias personas buscando confrontarlo, informaron medios este jueves.

En el canal de YouTube del creador de contenido "Gafe 423", especializado en temas de seguridad, se dio a conocer que Ochoa abandonó Nuevo León debido a la magnitud de los engaños cometidos. "Salió huyendo del estado de Nuevo León porque dejó demasiados fraudes, fraudes millonarios. Realmente muchas personas lo estaban buscando", denunció el youtuber, después de recibir numerosas solicitudes de apoyo para localizar al influencer o investigar vínculos financieros con él.

Desde su salida de esa entidad, Camilo Ochoa llevó una vida itinerante, en medio de un contexto de violencia e inestabilidad marcado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa, facciones "Los Chapitos" y La Mayiza. Entre tanto ruido mediático y amenazas, aumentaron las interrogantes sobre su comportamiento financiero y su peligrosidad para diversos círculos sociales.

Este revelador testimonio se suma a la compleja trama que rodeó la muerte de "El Alucín": fue asesinado el 16 de agosto en su domicilio en Temixco, Morelos, donde un sujeto armado ingresó y lo abatió a balazos.

El caso de Camilo Ochoa —entre influencer, personaje de redes y figura controvertida ligada al crimen organizado— refleja cómo la violencia digital y las cuestiones financieras pueden entrelazarse con conflictos reales, malignos y complejos. El hallazgo sobre los presuntos fraudes millonarios abre nuevas líneas de investigación sobre las motivaciones detrás de su huida y posterior homicidio.