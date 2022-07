Celebra AMLO disminución de homicidios en México

CIUDAD DE MÉXICO. – "Hoy fue muy bueno el dato del INEGI, sobre homicidios porque no se trata solo de crecer, se trata de que haya desarrollo, haya bienestar y haya paz" señaló en su conferencia de prensa Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el informe de homicidios en México, durante el 2021.

El informe dado a conocer el día de hoy, establece que durante el 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios en México; es decir, una razón preliminar de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. La tasa es menor a la registrada para el mismo periodo de 2020, que fue de 29.

Ante esta información, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, aseguró durante su intervención en la Mañanera, que la disminución de homicidios en México, "significa que la estrategia nacional de seguridad está dando resultados".

"Hoy fue muy bueno el dato del INEGI sobre homicidios porque no se trata solo de crecer, se trata de que haya desarrollo, haya bienestar y haya paz. Porque si hay crecimiento económico, no tenemos paz, tenemos que vivir con miedo y con temores, eso no es vida", señaló López Obrador al abordar los datos dados a conocer hoy.

"El reto es que logremos el bienestar material, el bienestar del alma, la paz y tranquilidad. En eso estamos" aseguró AMLO en su conferencia de prensa Mañanera.