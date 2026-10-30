Ernesto Zedillo advierte sobre la democracia en México: críticas a Claudia Sheinbaum

MADRID.- El expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León advirtió que México ha dejado de reunir las condiciones e instituciones esenciales para ser considerado una democracia formal. Las declaraciones del exmandatario se dieron durante su intervención en el foro titulado Europa, América y el destino de la democracia, celebrado en la capital española con motivo del aniversario número 25 de la revista Letras Libres.

Críticas a la administración de Claudia Sheinbaum

Durante su discurso, el antiguo titular del Poder Ejecutivo federal acusó directamente al partido Morena y a la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum de debilitar la división de poderes, socavar la independencia del sistema judicial y minar los contrapesos electorales que garantizaban la competencia política imparcial en el país.

El exmandatario priista señaló que la fuerza política gobernante utilizó los mecanismos de las elecciones democráticas para acceder al poder y, posteriormente, desmantelar de forma progresiva a los órganos autónomos encargados de vigilar la transparencia de los comicios.

"Creo que, si hacemos una verificación de los atributos que debe tener una democracia, desgraciadamente nuestro país no los tiene. Obviamente van a celebrar elecciones, porque viene una autocracia electoral, pero son elecciones que, para propósitos prácticos, va a organizar el gobierno", manifestó el exmandatario durante el encuentro internacional.

Críticas a la reforma judicial

Zedillo criticó severamente la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada en septiembre de 2024, la cual calificó como una maniobra concretada mediante lo que definió como una mayoría calificada artificial en el Congreso de la Unión. Asimismo, calificó el proceso de elección judicial de 2025 como un ejercicio caracterizado por el clientelismo, la manipulación y la intimidación ciudadana.

En su diagnóstico sobre el panorama político nacional, el exmandatario anticipó que el modelo institucional actual encamina a la nación hacia un escenario de concentración de poder semejante al registrado en Venezuela, donde el grupo oficialista empleó las estructuras del Estado para perpetuarse en el gobierno a pesar del descontento ciudadano.