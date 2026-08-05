¿César Gastélum era hermano de la tiktoker Ana Gastélum? Esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO — Tras la confirmación del homicidio del creador de contenido César Gastélum en Culiacán, Sinaloa, surgieron múltiples especulaciones en plataformas digitales que señalaban un presunto vínculo consanguíneo entre el influencer y la tiktoker Ana Gastélum.

Las versiones cobraron fuerza entre usuarios de redes sociales debido a que ambas figuras públicas comparten el apellido paterno, son originarias de la capital sinaloense y se dedican a la producción de material audiovisual para audiencias de la misma región. Sin embargo, no existe registro o información oficial de las autoridades que respalde la existencia de un lazo familiar entre ambos.

Detalles confirmados

Reportes sobre la trayectoria de Ana Gastélum señalan que la creadora de contenido no tiene hermanos varones. Su núcleo familiar cercano se compone de dos hermanas, identificadas como Valeria y Victoria, quienes han aparecido frecuentemente en las transmisiones y publicaciones de la tiktoker centradas en temas de moda, estilo de vida y viajes.

Ana Gastélum ha registrado un notable incremento en su presencia digital durante los últimos meses debido a sus actividades en la red y a su relación sentimental con Kevin Castro, hermano del también influencer Markitos Toys, coyuntura que ha mantenido su nombre en la conversación pública de las plataformas sociales.

Impacto en la comunidad

Por su parte, César Gastélum, conocido como "Cesarín" y con más de 22 millones de interacciones en TikTok mediante la interpretación de personajes humorísticos, fue asesinado la noche del 4 de agosto mientras transmitía en vivo para la plataforma Kick en el sector Tres Ríos. Dos sujetos en motocicleta le dispararon en el estacionamiento de un local comercial antes de huir de la zona.