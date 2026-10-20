Sheinbaum rechaza señalamientos de Trump sobre el control de los cárteles en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las afirmaciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha sostenido en distintas ocasiones que los grupos del crimen organizado mantienen el control de algunas zonas del territorio mexicano.

Ante los señalamientos, la mandataria explicó que ha respondido directamente a Trump para negar sus declaraciones y defender los avances de su administración en materia de seguridad.

Sheinbaum relató que, durante una conversación con el presidente estadounidense, le manifestó que sus afirmaciones no correspondían con los resultados obtenidos por el gobierno mexicano. Como respaldo, mencionó la disminución del cruce de fentanilo hacia Estados Unidos y la reducción de los homicidios en México.

"Pues no es cierto, presidente. Es más, mire los resultados que tenemos", recordó la presidenta al referirse a su respuesta. También destacó que el cruce de fentanilo se ha reducido en más de 60 por ciento, mientras que el número de homicidios disminuyó a la mitad, de acuerdo con las cifras que presentó.

Acciones de la autoridad

La mandataria también relacionó las declaraciones de Trump con el contexto político estadounidense y señaló que México suele aparecer en los discursos vinculados con las campañas electorales de ese país.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum pidió que no se utilice a México como parte de las estrategias políticas estadounidenses y sostuvo que el país vecino tiene sus propios asuntos internos que atender.

Sus declaraciones se produjeron después de que Trump reiterara que México está bajo el control de los cárteles y afirmara que ya había abordado el tema con la presidenta mexicana.

Detalles confirmados

Por ahora, el intercambio de declaraciones mantiene sobre la mesa las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la seguridad y la presencia del crimen organizado en México. Queda por verse si este desacuerdo tendrá consecuencias en la relación bilateral o si permanecerá en el terreno de las declaraciones públicas.