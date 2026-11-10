CFE desmiente rumores de apagón eléctrico en México: simulacro en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO — Las especulaciones sobre un presunto apagón eléctrico masivo programado para el 17 de noviembre en México resultan completamente falsas y derivan de la desinformación generada en redes sociales a raíz de la malinterpretación de un simulacro oficial en Estados Unidos.

Durante los últimos días, diversas publicaciones virales en plataformas digitales afirmaron que una falla generalizada interrumpiría el suministro de energía eléctrica en territorio nacional. Las teorías infundadas tomaron fuerza al vincular falsamente supuestas referencias de la cultura popular con comunicaciones oficiales emitidas en el extranjero.

¿Qué originó la desinformación?

El origen real de los reportes responde a la realización de una prueba técnica programada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. La evaluación comprende la emisión de un mensaje de prueba a través del Sistema de Alerta de Emergencia en transmisiones de radio y televisión dentro de la jurisdicción estadounidense.

El ejercicio preventivo de la administración vecina tiene como finalidad exclusiva validar el correcto funcionamiento de las vías de comunicación ante posibles desastres naturales o situaciones de emergencia de gran escala. Dicha prueba durará aproximadamente un minuto y no contempla afectaciones al suministro energético de ninguna región.

Acciones de la autoridad mexicana

Por su parte, las autoridades del sector eléctrico en México no han emitido ningún reporte ni aviso relativo a cortes masivos en el servicio. La infraestructura de la red eléctrica nacional continuará operando de manera habitual, descartando así cualquier vinculación entre el simulacro de telecomunicaciones estadounidense y el sistema energético mexicano.