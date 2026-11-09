El Buen Fin en 2026 arranca el viernes: qué cambia y cómo prepararte

¿Cuándo inicia el Buen Fin este año? El viernes 13 de noviembre de 2026 y el evento sigue hasta el martes 17. A diferencia de la edición anterior, cuando comenzó en jueves, este año el evento inicia en viernes e incluye por completo el puente del lunes 16 de noviembre.

Este ajuste cambia la manera de organizar la semana. Lo notarás sobre todo si piensas en una escapada de puente o en un viaje de fin de año.

¿Qué cambia frente a las ediciones anteriores?

El Buen Fin 2026 es la edición número 16 de un programa que comenzó en 2011. Lo impulsan el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco Servytur y el Gobierno Federal.

Durante casi toda su historia se celebró de viernes a lunes, con cuatro días de duración. En 2025 la edición creció a cinco días y empezó en jueves, del 13 al 17 de noviembre.

Para este año, la fecha de inicio del Buen Fin se mantiene en el 13 de noviembre, pero cambia de día. Ya no empieza en jueves sino en viernes, y el cierre pasa del lunes al martes.

La duración se mantiene en cinco días. Lo que cambia es su lugar en la semana, que según la cobertura de Mediotiempo busca coincidir mejor con el puente de noviembre.

Hay otro dato útil si sigues el programa de cerca. Los comercios que quieren participar tienen hasta el jueves 12 de noviembre para registrarse en el portal oficial, elbuenfin.org, así que la lista de negocios inscritos se cierra un día antes del arranque.

El puente de noviembre queda en medio del evento

Para ver cómo encaja el arranque con el fin de semana largo, conviene leer la semana en orden. Abrir el Buen Fin el 13 de noviembre significa empezar el viernes, que para la mayoría de las personas es día laborable.

Después vienen el sábado 14 y el domingo 15. El lunes 16 es descanso obligatorio, porque la Ley Federal del Trabajo recorre la conmemoración del 20 de noviembre al tercer lunes del mes.

El martes 17 vuelve a ser día hábil y marca también el cierre del programa. En la práctica, el puente queda en el centro: un día hábil al principio, tres días libres en medio y otro día hábil al final.

Ese acomodo abre dos escenarios para quien piensa viajar. El primero es la escapada de puente, del sábado 14 al lunes 16, con el Buen Fin todavía activo. En ese caso conviene tener resuelto antes a dónde vas, cómo llegar y dónde te quedas. Así esos tres días se dedican a descansar y no a revisar pendientes.

El segundo escenario es usar el puente para planear un viaje posterior. Muchas familias aprovechan el fin de semana largo para ponerse de acuerdo sobre diciembre, con tiempo para revisar opciones juntas.

Con esa lógica, el viernes 13 sirve para explorar y el martes 17 para confirmar lo que se decidió durante el descanso.

Cuatro decisiones para tener listas antes del viernes 13

Llegar al primer día con lo básico resuelto hace que todo lo demás sea más tranquilo. Estas son las cuatro decisiones que más pesan:

· Destino: dos o tres opciones según el tipo de viaje que quieres vivir.

· Fechas: una ventana de salida y otra de regreso, aunque sea flexible.

· Acompañantes: quién viaja contigo y quién se encarga de reservar.

· Documentos: identificación, pasaporte y visa vigentes según el destino.

Con el destino no hace falta tener una sola ciudad en mente. Basta con una idea clara, como una playa para descansar, una ciudad para recorrer museos y restaurantes o un destino en EUA para visitar a la familia.

Para las fechas, la referencia principal es el calendario escolar si viajas con niñas o niños. Según la SEP, las vacaciones de invierno empiezan el lunes 21 de diciembre de 2026 y el regreso a clases es el jueves 7 de enero de 2027.

Saber quién viaja contigo cambia casi todas las decisiones, desde el número de asientos hasta el ritmo de los días. Ten a la mano los nombres completos tal como aparecen en cada identificación.

En documentos, los vuelos nacionales piden una identificación oficial vigente. Para viajes internacionales revisa con calma tu pasaporte y, si vas a EUA, también tu visa.

Algunos países piden que el pasaporte tenga varios meses de vigencia a partir de la fecha de entrada. Los requisitos de cada destino se consultan en la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con esos cuatro puntos resueltos, el último paso es mirar qué destinos participan. Antes del viernes 13, entra a la página de vuelos que tu aerolínea dedica al evento para confirmar cuándo inicia el Buen Fin en su campaña y qué rutas forman parte.

¿A qué hora empieza el Buen Fin el viernes 13?

El periodo oficial comienza el viernes 13 de noviembre, pero cada comercio define sus propios horarios y condiciones. En tiendas físicas depende de la hora de apertura y en tiendas en línea conviene revisar los términos de cada sitio.

Por eso, para saber cuándo empieza el Buen Fin 2026 en un negocio específico, lo más seguro es consultarlo directamente con él. Lo mismo aplica a las promociones de viaje, que suelen tener una vigencia para comprar y otra para volar.

Fuente: Shutterstock

El viernes 13 como punto de partida

Saber cuándo inicia el Buen Fin es solo el primer paso. Con el destino, las fechas, tus acompañantes y los documentos resueltos, el viernes 13 deja de ser un día de prisa y se vuelve el momento para explorar con un propósito.

El puente del lunes 16 te da margen para conversar y decidir. Así, cuando cierre el evento, tu viaje ya tendrá forma.