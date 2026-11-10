EZLN desmiente participación en encuentros masivos con madres buscadoras durante su visita a la CDMX

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) salió a aclarar versiones sobre las actividades que realizará durante su próxima visita a la Ciudad de México, luego de identificar lo que calificó como «confusiones, malhabladas y manipulación» en torno a su recorrido por la capital.

A través de un comunicado, la organización informó que no tiene previsto participar en reuniones multitudinarias convocadas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Entre los encuentros mencionados se encuentra una reunión nacional con familias buscadoras, programada para el próximo 6 de diciembre en la Glorieta de los Desaparecidos.

El EZLN negó que vaya a formar parte de dicha convocatoria y precisó que las organizaciones y familias interesadas pueden realizar sus actividades de manera independiente, sin que esto signifique una participación del movimiento zapatista.

¿Qué declaró el EZLN sobre su visita?

En su mensaje, también explicó que su decisión de no acudir a encuentros masivos responde a que su intención es mantener acercamientos directos con las familias que deseen compartir sus experiencias.

El objetivo es escuchar a las familias buscadoras. Otra de las precisiones del movimiento fue que su visita no contempla la creación de alianzas, frentes u otras organizaciones junto con colectivos y familiares de personas desaparecidas.

De igual manera, descartó que durante estos encuentros se pretenda abrir discusiones sobre las cifras de desapariciones que existen en México.

En cambio, explicó que el propósito central de la iniciativa es brindar un espacio para escuchar los relatos de cada familia o grupo que quiera compartir su experiencia, especialmente las historias de sus seres queridos que continúan desaparecidos.

Detalles sobre la visita del EZLN a la capital

De acuerdo con lo anunciado, alrededor de mil 500 integrantes del EZLN tienen previsto trasladarse a la Ciudad de México durante la madrugada del domingo 29 de noviembre.

El movimiento señaló que este desplazamiento busca expresar un gesto de acompañamiento y solidaridad hacia quienes mantienen la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Con estas aclaraciones, el EZLN delimitó el alcance de su próxima visita a la capital y rechazó las versiones que lo vinculaban con encuentros colectivos de carácter masivo.