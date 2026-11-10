¡Termina el paro en el Poder Judicial! Acuerdan frenar despidos y sanciones por evaluaciones de desempeño

El conflicto laboral en el Poder Judicial de la Federación comienza a llegar a su fin. Luego de varias jornadas de manifestaciones y suspensión de actividades, trabajadores y autoridades alcanzaron un acuerdo para dejar sin efecto las sanciones y posibles despidos relacionados con las evaluaciones de desempeño.

La inconformidad surgió a raíz del acuerdo AG-POAJ-025/2026, mediante el cual se establecieron los criterios para medir el rendimiento de los empleados del Poder Judicial. Uno de los puntos que generó mayor rechazo fue la posibilidad de que quienes no cumplieran con los niveles de desempeño establecidos enfrentaran consecuencias laborales, incluido el despido.

Ante este escenario, los trabajadores decidieron manifestarse y suspender sus labores para exigir que se retiraran las disposiciones que consideraban perjudiciales para su estabilidad laboral.

¿Qué acordaron las autoridades y los trabajadores?

Como parte de las negociaciones, representantes sindicales sostuvieron encuentros con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y con el titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano.

De estas conversaciones surgieron compromisos favorables para los empleados, entre ellos eliminar las sanciones y los despidos que pudieran derivarse de las evaluaciones de desempeño.

También se acordó retirar las evaluaciones extraordinarias que los titulares de los órganos jurisdiccionales tenían la posibilidad de solicitar, así como revisar los parámetros utilizados para calificar a los trabajadores, con la intención de evitar que determinados factores perjudicaran sus resultados.

El paso definitivo ocurrió el 9 de noviembre, cuando el Pleno del OAJ aprobó dejar sin efecto el acuerdo que había desatado las protestas. Con esta determinación, quedaron eliminadas las consecuencias laborales vinculadas con ese mecanismo de evaluación.

Trabajadores anuncian el regreso a sus actividades

Tras alcanzar el entendimiento con las autoridades, los empleados del Poder Judicial anunciaron este 10 de noviembre que retomarán sus funciones habituales, luego de varios días de movilizaciones y suspensión de labores.

Sin embargo, el regreso a las actividades no significa que todas las demandas laborales hayan quedado resueltas. Los representantes de los trabajadores adelantaron que las mesas de diálogo continuarán para abordar otros asuntos pendientes y dar seguimiento a sus peticiones.

De esta manera, el acuerdo sobre las evaluaciones de desempeño permitió destrabar el conflicto que mantenía paralizadas distintas actividades del Poder Judicial de la Federación.