La posibilidad de que Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "Chapo Isidro", sea entregado a las autoridades estadounidenses quedó descartada, al menos por el momento, luego de que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, afirmara que el presunto líder criminal será procesado en México.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la Cámara de Diputados, realizado este lunes después de sostener una reunión privada con legisladores, Godoy fue cuestionada sobre el futuro jurídico del detenido y reiteró que deberá responder ante las autoridades mexicanas.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que se respetarán los procedimientos legales correspondientes, luego de que Meza Flores solicitara una ampliación del plazo para determinar su situación jurídica. Asimismo, señaló que existen órdenes de aprehensión contra otros presuntos integrantes de la organización criminal, las cuales serán cumplimentadas en su momento.

El viernes, Meza Flores fue capturado durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, junto con otras dos personas identificadas como Germán "N" y José "N".

Los tres comparecieron por primera vez ante un juez este lunes. Durante la audiencia, la FGR les atribuyó presuntos delitos relacionados con la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud por la posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercialización.

De acuerdo con la Fiscalía, los abogados defensores solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para que se determine si existen elementos para iniciar un proceso penal en su contra. Mientras se resuelve su situación, los tres permanecerán bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Aunque en México enfrentará las acusaciones correspondientes, Meza Flores también es requerido por Estados Unidos. El presunto narcotraficante figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que pretende llevarlo ante la justicia por su presunta participación en una asociación delictiva destinada a distribuir drogas en territorio estadounidense.

Esta solicitud de extradición fue mencionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado difundido el sábado, en el que dio cuenta de los señalamientos que pesan sobre el detenido en ese país.

Por otra parte, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el Gobierno mexicano proporcionó detalles sobre la cooperación con Estados Unidos que contribuyó a localizar y capturar a Meza Flores.

La intervención federal en Guasave desencadenó una reacción violenta de presuntos integrantes de grupos delictivos, lo que derivó en enfrentamientos armados. Según el reporte de la Sedena, el saldo fue de 11 personas fallecidas: siete presuntos agresores y cuatro integrantes del Ejército.

Por ahora, el futuro judicial del llamado "Chapo Isidro" se mantiene en manos de las autoridades mexicanas, mientras continúa el procedimiento para definir su situación legal y se mantiene sobre la mesa el interés de Estados Unidos por juzgarlo.