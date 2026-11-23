La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el lunes 23 de noviembre que su reunión con Donald Trump en China se dedicó exclusivamente a asuntos comerciales. Durante la conferencia matutina, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense, quien aseguró que había planteado ante ella su afirmación de que los cárteles controlan México.

"En esta reunión no se trató ese tema", dijo la mandataria. Reconoció que Trump ha expresado esa postura en llamadas telefónicas previas y aseguró que, en esas ocasiones, ha rechazado sus señalamientos y explicado que el gobierno mexicano trabaja para mejorar la seguridad y la paz en el país.

¿Qué dijeron sobre el encuentro en China?

Trump declaró ante periodistas que las conversaciones con México avanzaban hacia un acuerdo comercial. También sostuvo que había hablado con Sheinbaum sobre los grupos criminales y su influencia en territorio mexicano, según la cobertura de Expansión. La presidenta respondió que probablemente aludía a otra llamada o reunión.

Ante la insistencia de una reportera, que preguntó si el mandatario había mentido, Sheinbaum evitó adoptar esa calificación. Reiteró que el diálogo celebrado en China estuvo centrado en comercio y mantuvo su interpretación de que Trump se refería a un intercambio previo.

El encuentro bilateral se realizó el 18 de noviembre en Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La conversación privada duró entre 20 y 25 minutos. Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Roberto Velasco, de acuerdo con La Jornada.

Sheinbaum explica la cooperación de seguridad con Estados Unidos

En la misma conferencia, la presidenta habló sobre la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", realizada el 20 de noviembre en Sinaloa. Aseguró que personal estadounidense no participó en territorio mexicano durante el operativo. Explicó que la cooperación incluye intercambio de inteligencia y, en algunos casos, solicitudes de equipo hechas por México.

La planeación y ejecución de las operaciones corresponden a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo. Añadió que la relación bilateral en esta materia se rige por el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la confianza mutua y la coordinación sin subordinación.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, respaldó esa explicación y señaló que las operaciones se realizan con personal militar mexicano. Indicó que el intercambio de información con Estados Unidos tiene antecedentes de varios gobiernos.