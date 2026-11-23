Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", será juzgado en México, afirmó este lunes la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, al ser cuestionada sobre la posibilidad de entregarlo a Estados Unidos. La declaración descarta una extradición inmediata del presunto líder criminal, detenido el 20 de noviembre en Sinaloa.

"Vamos a juzgarlo en el país", respondió la funcionaria después de comparecer ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Godoy sostuvo que las autoridades respetarán el debido proceso y los plazos solicitados por la defensa para que se resuelva la situación jurídica del detenido.

La audiencia inicial de Fausto Isidro Meza

La audiencia inicial comenzó a las 10 de la mañana del lunes e incluyó a otras dos personas capturadas junto con Meza Flores. Al momento de las declaraciones de la fiscal, la diligencia seguía en desarrollo y los detenidos estaban a disposición de las autoridades en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Los abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional, que amplía el plazo para que un juez determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los imputados. Esa petición forma parte de la etapa inicial del procedimiento y no equivale a una resolución sobre su culpabilidad. La fiscal reiteró que el proceso continuará en territorio mexicano.

Detalles de la Operación Centella

Godoy también informó que otras personas relacionadas con el caso permanecen bajo la competencia de la Fiscalía Federal en Sinaloa. Añadió que hay órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, aunque no dio nombres ni precisó cuándo se llevarán a cabo esas acciones.

La captura de Meza Flores fue resultado de la Operación Centella, un despliegue federal que movilizó a 361 elementos y 14 aeronaves. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la intervención comprendió tres etapas: llegada al objetivo, establecimiento de seguridad y detención, y evacuación de las personas capturadas.

El operativo derivó en enfrentamientos con integrantes de la organización criminal que intentaron impedir el traslado del detenido. Trevilla reportó cuatro militares fallecidos y 16 presuntos agresores muertos, además de ataques contra helicópteros y bloqueos carreteros. Las autoridades también aseguraron armamento y vehículos durante las acciones.

Con la detención consumada, la atención de la FGR se concentra en sostener las acusaciones ante la justicia mexicana. La postura anunciada por Godoy establece el curso inmediato del caso, sin representar por sí misma una decisión definitiva sobre una eventual extradición posterior.