Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", fue trasladado este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, después de que una autoridad judicial le impuso prisión preventiva. El operativo partió de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde permanecía bajo custodia federal.

La movilización comenzó alrededor de las 16:05 horas, con participación del Ejército y la Guardia Nacional. Antes de la salida, más de 50 elementos y vehículos artillados resguardaron la sede ministerial y sus inmediaciones para realizar la diligencia. El dispositivo acompañó el desplazamiento hacia el centro penitenciario ubicado en Almoloya de Juárez.

El convoy incluyó seis camiones con personal militar y una unidad táctica blindada. También se desplegó vigilancia desde posiciones elevadas, mientras agentes de la Guardia Nacional realizaron cortes a la circulación para facilitar el avance de los vehículos. La operación se desarrolló bajo condiciones de lluvia y con resguardo de fuerzas federales.

La orden de traslado fue emitida después de una audiencia inicial que duró poco más de cuatro horas. La resolución también alcanzó a otros dos hombres detenidos junto con Meza Flores en Sinaloa, quienes deberán permanecer en prisión preventiva mientras continúa la definición de su situación jurídica.

Durante la diligencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Por ello, la continuación quedó programada para el sábado 28 de noviembre, cuando se determinará si existen elementos para vincularlos a proceso. La prisión preventiva impuesta este lunes constituye una medida cautelar y no una sentencia condenatoria.

La audiencia se realizó de manera privada y por videoconferencia. Meza Flores compareció desde las instalaciones de la FEMDO, en la capital del país, ante la autoridad judicial con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano. Los señalamientos presentados incluyen delitos contra la salud y relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El presunto dirigente de una organización vinculada con los Beltrán Leyva fue capturado el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. Al día siguiente llegó a la Ciudad de México a bordo de una aeronave militar y fue conducido a la FEMDO junto con los otros dos detenidos.

El traslado al Altiplano responde a la resolución dictada durante esta primera audiencia. La siguiente decisión judicial pendiente es la vinculación a proceso, que definirá si la causa penal continúa contra Meza Flores y sus acompañantes por las imputaciones formuladas.