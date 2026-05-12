Gobierno de México rechaza implicación de la CIA en muerte de Francisco Beltrán

Una investigación periodística de la cadena CNN ha puesto en jaque la narrativa oficial sobre la seguridad en México. El reporte vincula directamente a la CIA con el asesinato selectivo de Francisco Beltrán, alias "El Payín", operador del Cártel de Sinaloa, lo que representaría una incursión armada extranjera sin precedentes en la historia moderna del país.

Originalmente, la muerte de "El Payín" —ocurrida a finales de marzo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)— se reportó como una explosión accidental de material que el propio capo transportaba. Sin embargo, CNN sostiene que la Rama Terrestre de la CIA instaló un artefacto explosivo de manera intencional en el vehículo.

El saldo: La muerte del objetivo y su chofer.

La controversia: La cadena cita a la Fiscalía del Estado de México como fuente de la confirmación del atentado, aunque la institución mexicana ha negado públicamente tales declaraciones, manteniendo que la investigación sigue abierta.

Este operativo no sería un caso aislado, sino parte de una campaña sistemática dirigida por el gobierno de Donald Trump. Según los informes, agentes estadounidenses han pasado del intercambio de inteligencia a la participación directa en "ataques letales" durante el último año, enfocándose en mandos medios para desestabilizar las estructuras criminales desde sus bases.

Esta postura ha sido reforzada por declaraciones recientes de figuras clave en Washington:

Donald Trump: Amenazó con ofensivas terrestres si México no "hace el trabajo".

Pete Hegseth (Secretario de Defensa): Instó a México a actuar para evitar intervenciones unilaterales de EE. UU.

Terrance Cole (Titular de la DEA): Advirtió que las acusaciones contra políticos mexicanos, como el gobernador con licencia Rubén Rocha, son "solo el comienzo".

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha interpretado estas acciones y filtraciones como una violación a la soberanía nacional y una estrategia política de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue tajante al rechazar la versión de CNN:

"En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. La cooperación se da en términos de intercambio de inteligencia, no de subordinación".

Mientras la CIA califica el reporte como "salaz" y peligroso para sus agentes, la revelación del fallecimiento de dos oficiales estadounidenses en Chihuahua tras desmantelar un narcolaboratorio parece confirmar que la presencia de la agencia en terreno es más profunda de lo que ambos gobiernos admiten oficialmente.